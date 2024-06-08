Видео "В Богом забытом городе!" Гостья Салдуса сердита по поводу платного туалета

"Если нет наличных в виде монет, а только карта или бумажные деньги, можете забыть о человеческой поездке по этому богом забытому городу, где, очевидно, думать о людях - самая последняя задача муниципалитета", - так начала длинное письмо в редакцию передачи туристка? пожелавшая остаться анонимной.

"Могу только сказать, что те, кто это придумал, - моральные уроды. Не каждый может зайти за угол или в кусты. Есть матери с детьми, женщины с месячными, человека может тошнить или болеть живот. Где ему в спешке найти нужные монеты? - вопрошает она. - Желаю, чтобы люди, внедрившие эту систему, когда-нибудь оказались в такой ситуации".

Bez Tabu отправился в Салдус, чтобы осмотреть указанный объект, а также опросить местных жителей, правильна ли такая практика и соответствующая сумма за посещение уборной.

Журналисты передачи встретили одну из посетительниц уборной, которая хорошо знает, что туалет на автовокзале доступен за деньги. По ее мнению, если посетители за это платят, помещения должны быть чище.

Другие местные жители, однако, сообщают, что рядом с автовокзалом достаточно других туалетов, которые можно посетить бесплатно.

Местные муниципальные власти сообщили передаче, что условия использования туалета устанавливает автовокзал.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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