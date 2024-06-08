Задержан глава молдавского офиса Интерпола

Это произошло после того, как на этой неделе было произведено несколько арестов в рамках широкомасштабной операции по саботажу системы "красных уведомлений" для разыскиваемых подозреваемых.

Четверо чиновников МВД были задержаны во вторник, 4 июня, в ходе рейдов по всей Молдове в связи с коррупционной схемой, сообщили французские власти.

Схема позволяла разыскиваемым блокировать или удалять "красные уведомления" о себе путем уплаты взяток, особенно в Молдове, заявил французский прокурор по финансовым преступлениям Жан-Франсуа Бонэйр.

Источники, близкие к операции, сообщили, что ее целью были люди, связанные с организованной преступностью.

Интерпол, штаб-квартира которого находится во французском городе Лион, заявил, что мошенничество затронуло лишь "небольшую часть" из 70 000 "красных уведомлений" организации.

Четверо задержанных молдавских чиновников были освобождены из-под стражи до завершения расследования. Однако чиновнику Министерства внутренних дел Молдовы Виорелу Центиу, который возглавляет Центр международного сотрудничества полиции Молдовы и является высшим должностным лицом страны в сотрудничестве с Интерполом, в четверг были предъявлены обвинения, после чего его задержали, сообщил его адвокат Серж Булару.

"Виорел Центиу не признает себя виновным по обвинению в коррупции", - заявил адвокат, добавив, что клиент обжалует свое 30-дневное задержание.

Вероника Драгалина, главный юрист Молдовы по борьбе с коррупцией, заявила, что операция по поимке участников схемы все еще продолжается и могут быть произведены новые аресты.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что операция подчеркивает усилия правительства по борьбе с коррупцией.

Проевропейское правительство Молдовы пытается ввести страну в ЕС. Молдова является официальным кандидатом на вступление в ЕС с июня 2022 года.

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