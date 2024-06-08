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Президент: штрафы за неучастие в выборах - это неразумно (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Paula Čurkste/LETA

Штрафы за неучастие в выборах не являются разумным методом, и участие в выборах нужно поощрять без репрессивных методов, заявил агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент отметил, что политикам следует активнее призывать людей голосовать и работать над другими способами поощрения участия избирателей.

Он отметил, что в некоторых странах введены штрафы за отказ от голосования, но они, как правило, все равно не применяются в полной мере и не являются достаточно хорошим решением.

Я не верю, что можно заставить кого-то выразить свой выбор, это его ответственность, сказал Ринкевич, напомнив, что свобода - это не только право, но и ответственность и обязанность.

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