Инфографика В Рижской школе обнаружили конверт для голосования без печати

Mācos lasīt instrukcijas no vīra! Tas mani izglāba šodien vēlēšanās. Lasu - pārbaudiet, vai uz aploksnes ir zīmogs - skatos - nu nav. Vaicāju, vai tik tas nav nepareizi? Iecirkņa darbinieki bāli - domāju, cik cilvēku ir iemetuši nederīgas aploksnes :/ #eiropasvēlēšanas2024 — Zanda Ramāne (@zemenulauks) June 8, 2024

Учусь читать инструкции от мужа! Это спасло меня сегодня на выборах. Читаю - проверьте, есть ли на конверте штамп - смотрю - его нет. Я спросила, правильно ли это? Сотрудники участка бледнеют - думаю, сколько людей бросили недействительные конверты :/

Вайварс отметил, что в ответ на это сообщение ЦИК передала сообщение в Рижскую избирательную комиссию, которая уехала на указанный участок и сообщила, что не констатировано, что используются конверты без печатей.

"Очевидно, что это был отдельный случай, когда из-за работников или их невнимательности такой конверт был выдан", - дополнил Вайварс.

Он пояснил, что если, открывь избирательные урны после 20:00, установят, что все-таки есть конверты без печати, то будут привлечены правоохранительные органы для проведения расследования.

Если будет установлено, что это была ошибка невнимательности, то эти голоса не уйдут в никуда и их засчитают.

От других участков ЦИК таких сведений в связи с конвертами без печати не получал, подтвердил Вайварс.

Как сообщалось, на выборах в Европейский парламент до 16 часов проголосовали 550 575 избирателей, или 35,73% от общего числа жителей, обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, явка на выборах в Европаламент до 16 часов дня в этом году выше, чем на предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году, когда до 16 часов проголосовали 27,61% избирателей.

Право голоса на выборах в Европарламент имеют 1,541 миллиона латвийских граждан.

Фото: идут выборы в Европарламент

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