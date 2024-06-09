Активистка Цветкова о Вильнюсе: меня завораживают эти культурные переплетения

О Вильнюсе

За полтора года Цветкова успела составить мнение о своем новом доме - Вильнюсе. По ее словам, переезд не стал для нее проблемой с точки зрения разницы в среде.

"Мне там хорошо. Я в восторге от вильнюсской природы, и мне дико нравится вот эта старина какая-то, она прямо там очень мощная. А в принципе, переход, наверное, достаточно бесшовный. То есть, я думаю, никто не обидится, если мы скажем, что это не то же самое, что уехать в Японию или в Китай. Все-таки схожесть с Россией есть", - признает художница.

Среди прочего она выделила, как в странах Балтии (и в Литве в частности) близки различные культуры - и ментально, и физически.