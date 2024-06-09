Активистка Цветкова о Вильнюсе: меня завораживают эти культурные переплетения

Юлия Цветкова - известная российская художница и активистка - в 2022 году уехала из Росси в Литву, в Вильнюс. За полтора года жизни там она составила свое мнение о литовской столице, сравнивая ее с Сибирью, где жила раньше. Об этом Цветкова рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
О Вильнюсе
За полтора года Цветкова успела составить мнение о своем новом доме - Вильнюсе. По ее словам, переезд не стал для нее проблемой с точки зрения разницы в среде.
"Мне там хорошо. Я в восторге от вильнюсской природы, и мне дико нравится вот эта старина какая-то, она прямо там очень мощная. А в принципе, переход, наверное, достаточно бесшовный. То есть, я думаю, никто не обидится, если мы скажем, что это не то же самое, что уехать в Японию или в Китай. Все-таки схожесть с Россией есть", - признает художница.
Среди прочего она выделила, как в странах Балтии (и в Литве в частности) близки различные культуры - и ментально, и физически.
"Привыкаешь жить [в Сибири так], что у тебя ближайший город за шесть часов дороги и ближе нет ничего, а тут тайга и волки, и медведи. А здесь, когда это все так близко, меня, наверное, прямо завораживает. Вот эта многоязычность и люди, которые просто жонглируют этими языками, это просто какая-то фантастика, эти культурные переплетения", - восхищается Цветкова.
При этом, следуя своим принципам, художница не стесняется и критиковать проблемы города.
"Из негативного я думаю, что в любом городе мира можно увидеть странное распределение бюджета, дороги, которые ремонтируются годами. Это то, что на поверхности. Но есть места, где мне хочется спросить - а вот это нормально или нет?
Или то, что дороги не чистятся зимой и людям говорят "сидите дома, а если вы выйдете, вы сломаете ногу" - это нормально или не очень?
Я не могу это осуждать, но я пытаюсь хотя бы понять какие-то эти вещи", - говорит она.
В качестве примера она приводит проблему уборки мусора.
"У меня во дворе дома выбрасывается мусор не туда, куда он должен выбрасываться. И какие-то местные женщины, которым не все равно, ходят и подбирают этот мусор. Им не платят, им просто не нравится этот мусор. Моя мама гуляет с кошкой. Они попросили мою маму собирать чужие бумажки в пакетик - если ей не сложно. И я понимаю, что вот это очень знакомый сюжет, как у себя дома", - признается Цветкова.
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