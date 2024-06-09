Зеленский: России не удалось реализовать харьковскую операцию

Российским силам не удалось реализовать свою операцию на харьковском направлении, об этом в субботу, 8 июня, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено", - отметил украинский лидер.

При этом Зеленский признал, что ситуация на Донецком направлении пока остается трудной. Однако, по его словам, в ходе переговоров с западными партнерами во Франции Киеву удалось достичь договоренностей по поставкам дополнительных систем ПВО и налаживанию производственной базы для изготовления снарядов калибра 155 мм.