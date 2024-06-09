«С момента, когда [мошенники] написали Джордану в первый раз, и до того, как он покончил с собой, не прошло и шести часов», — рассказала в интервью Би-би-си мать подростка Дженн Бута, живущая на севере США, в штате Мичиган.

«На самом деле в интернете есть уже готовый шаблон сценария [того, как заниматься вымогательством, оказывая на жертву психологическое давление], — говорит она. — Люди просто идут по тексту шаблона — и это работает».

«При этом делается всё очень оперативно, — уверяет Дженн. — Закончив с одной жертвой, мошенники тут же переключаются на другую: их интересует исключительно их количество».

Мать Джордана, Дженн, опубликовала десятки видеороликов, чтобы привлечь внимание к проблеме секс-шантажа Фото: BBC

Чаще всего жертвами секс-шантажа становятся юноши-подростки.

Только в апреле по очень схожему делу были арестованы еще два нигерийца, которые примерно аналогичным образом довели до самоубийства школьника из Австралии.

В Японии также наблюдается всплеск случаев секс-шантажа, и тоже исходящих из Нигерии.

В США за прошлый год число подобных инцидентов выросло (по сравнению с позапрошлогодним) в два с лишним раза — до 26 с лишним тысяч.

По меньшей мере 27 американских подростков за последние два года свели счеты с жизнью из-за вымогательства.