Мать 17-летнего подростка, которого интернет-вымогатели буквально за несколько часов шантажом довели до самоубийства, теперь пытается предупредить о потенциальной опасности остальных тинейджеров и их родителей.
"Шесть часов спустя моего сына не было в живых". Как секс-шантажисты толкают подростков на самоубийство
В 2022 году Джордан Демэй познакомился в Instagram с симпатичной девушкой своего возраста и, поддавшись на ее уговоры, отправил ей несколько своих интимных фотографий.
Тут же выяснилось, что аккаунт прекрасной незнакомки — поддельный. С самого начала от ее лица с Джорданом переписывались мошенники: двое братьев из Нигерии, 20 и 22 лет от роду.
Именно в их распоряжении оказались откровенные снимки подростка, которые шантажисты грозились опубликовать, если только Джордан не выкупит их обратно.
Перепуганный старшеклассник попытался откупиться от вымогателей, но быстро признался, что денег у него больше попросту нет.
Джордан упомянул, что в поисках решения проблемы у него даже промелькнула мысль о самоубийстве, но на шантажистов эта откровенность впечатления не произвела.
«Тогда давай-ка ты сделай это побыстрей, — последовал ответ одного из вымогателей. — Или я сделаю так, что тебе придется поторопиться».
Братьев Огоши экстрадировали в США, где в суде те признали свою вину в доведении подростка до самоубийства. В настоящее время оба ожидают вынесения приговора.
Еще один фигурант того же дела все еще пытается оспорить решение властей о его экстрадиции из Нигерии.
«С момента, когда [мошенники] написали Джордану в первый раз, и до того, как он покончил с собой, не прошло и шести часов», — рассказала в интервью Би-би-си мать подростка Дженн Бута, живущая на севере США, в штате Мичиган.
«На самом деле в интернете есть уже готовый шаблон сценария [того, как заниматься вымогательством, оказывая на жертву психологическое давление], — говорит она. — Люди просто идут по тексту шаблона — и это работает».
«При этом делается всё очень оперативно, — уверяет Дженн. — Закончив с одной жертвой, мошенники тут же переключаются на другую: их интересует исключительно их количество».
Чаще всего жертвами секс-шантажа становятся юноши-подростки.
Только в апреле по очень схожему делу были арестованы еще два нигерийца, которые примерно аналогичным образом довели до самоубийства школьника из Австралии.
В Японии также наблюдается всплеск случаев секс-шантажа, и тоже исходящих из Нигерии.
В США за прошлый год число подобных инцидентов выросло (по сравнению с позапрошлогодним) в два с лишним раза — до 26 с лишним тысяч.
По меньшей мере 27 американских подростков за последние два года свели счеты с жизнью из-за вымогательства.
На этой неделе технические специалисты Национального центра по борьбе с киберпреступностью Нигерии встретятся в Лондоне с коллегами из британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), чтобы обсудить, как улучшить сотрудничество в борьбе с киберпреступлениями, такими как сексуальное вымогательство.
В прошлом месяце NCA выпустило предупреждение об этой угрозе для детей и школ.
Сексуальное вымогательство может исходить от зарубежных организованных преступных групп, преимущественно из некоторых стран Западной Африки, а также Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении агентства.
Эксперты в области кибербезопасности говорят, что подобные преступления нередко удается связать с нигерийской преступной группировкой Yahoo Boys.
В начале текущего года Американская киберкомпания Network Contagion Research Institute провела анализ сети нигерийских аккаунтов на TikTok, YouTube и Scribd и обнаружила там советы, как шантажировать подростков.
Директор нигерийского Центра по борьбе с киберпреступностью Уче Ифеани Генри сказал BBC News, что преступники не остаются безнаказанными.
«Люди, которые считают, что власти Нигерии уделяют этой проблеме недостаточно ресурсов и внимания, просто смешны», — заявил он.
По его словам, один тот факт, что правительство Нигерии потратило миллионы на строительство современного центра по борьбе с киберпреступностью, доказывает, что оно серьезно относится к этой проблеме — особенно к секс-вымогательству.
«Соседние страны»
«Мы наносим преступникам очень серьезные удары, — заявил Генри. — Некоторые из этих людей были привлечены к ответственности [и даже уже получили приговор], многие были задержаны. Многие из этих преступников из-за этого переезжают в соседние страны».
Число случаев секс-вымогательств в стране также по-прежнему растет, причем жертвами становятся в том числе и нигерийские подростки.
Но киберпреступность — проблема далеко не одной только Нигерии. А для настоящей борьбы с мошенниками такого рода необходимо сотрудничество в глобальном масштабе.
«Основное занятие»
Тем не менее, по словам доктора Томбари Сибе из Digital Footprints Nigeria, для многих нигерийцев — особенно для многочисленного и молодого технически продвинутого поколения — различные виды кибермошенничества, включая и секс-вымогательство, уже практически стали нормой.
«Основные причины [сложившейся ситуации] носят социальный и экономический характер», — сказал он. — В стране огромная проблема безработицы и невероятная бедность. А задумываться о последствиях своих действий все эти молодые люди, у которых ни гроша за душой нет (а потому и терять нечего), они вообще не очень привыкли».
Рука помощи
Дженн тем временем продолжает на пару с отцом Джордана вести просветительскую кампанию.
Она рассказывает, что за словами утешения к ней обращались и родители из других стран — Австралии, Великобритании и США, — которые потеряли своих детей таким же образом, из-за прессинга вымогателей.
«Мне регулярно приходят сообщения от родителей, которые спрашивают, что им делать в подобной ситуации, — говорит Дженн. — Хотя иногда они просто хотят рассказать мне историю, произошедшую с их ребенком».
«А еще многие говорят „спасибо“ — за то, что прочитали историю Джордана и смогли обратиться ко мне за помощью».
Людям, ставшим жертвами секс-вымогателей, могут помочь следующие советы:
- Никогда не забывайте, что вы не одиноки в своей проблеме и не виноваты в том, что с вами происходит.
- Сообщите администрации платформы информацию об аккаунте вымогателя, воспользовавшись разработанными для этого программными инструментами.
- Заблокируйте его контакт на всех своих платформах и устройствах
- Но лучше сохраните скриншот аккаунта или вашу переписку — там может содержаться какая-то информация, которая поможет полиции найти шантажиста.
- Прежде чем отправлять вымогателю какие бы то ни было деньги, не бойтесь обратиться за помощью к любому взрослому, которому вы доверяете, или даже напрямую в правоохранительные органы.
- Не рассчитывайте на то, что шантажист удовлетворится обозначенным откупом: выполняя требования вымогателя, вы лишь еще больше втягиваетесь в игру по его правилам.