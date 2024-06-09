В Греции продолжаются поиски ведущего Майкла Мосли. Найдены неопознанные останки

67-летний Мосли пропал в среду, 5 июня, во время отпуска в Греции. Власти ищут Мосли в отдаленной горной местности.

Мужчина исчез после того, как попрощался с женой на пляже в Айос-Николаос, чтобы прогуляться в 13:30 по местному времени. Мобильный телефон он с собой не брал. Позднее жена сообщила о его пропаже.

Останки были найдены на небольшой скале к северо-востоку от греческой деревни Педи недалеко от пляжа Айия-Марина.

Источник в полиции сообщил Би-би-си, что погибший мертв уже несколько дней. Тело пока не опознано.

Мэр острова Сими говорит, что останки были найдены после того, как спасатели обыскали местность с помощью камер.

Греческие власти ищут Мосли уже в течение пяти дней, привлекая пожарных, собак, вертолеты, дроны, местных жителей и полицию с Сими и других островов.

Мосли был всемирно известен как ведущий нескольких телевизионных программ и подкаста Just One Thing на BBC Radio 4. Он продвигал несколько диет для похудания, в том числе диеты Fast 800 и 5:2.

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