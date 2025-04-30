О том, что в отношении Дзядко было возбуждено уголовное дело, ничего не известно. В карточке розыска не указана статья Уголовного кодекса.

Министерство юстиции России в октябре 2022 года объявило Дзядко "иностранным агентом", а в июле 2023 года телеканал "Дождь" был признан "нежелательной организацией".

В конце апреля стало известно, что МВД России также объявило в розыск журналистку и ведущую программ "Дождя" Юлию Таратуту. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".