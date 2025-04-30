Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора телеканала "Дождь" Тихона Дзядко, сообщает в среду, 30 апреля, интернет-издание "Медиазона".
О том, что в отношении Дзядко было возбуждено уголовное дело, ничего не известно. В карточке розыска не указана статья Уголовного кодекса.
Министерство юстиции России в октябре 2022 года объявило Дзядко "иностранным агентом", а в июле 2023 года телеканал "Дождь" был признан "нежелательной организацией".
В конце апреля стало известно, что МВД России также объявило в розыск журналистку и ведущую программ "Дождя" Юлию Таратуту. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
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