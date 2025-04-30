Видео Добровольцам станет проще вступать в Земессардзе

Министерство обороны в среду, 30 апреля, провело пресс-конференцию, посвященную текущим событиям в оборонном секторе.
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В пресс-конференции приняли участие министр обороны Андрис Спрудс (R) и командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс.
Чтобы привлечь больше граждан в национальную оборону, Министерство обороны введет две новые программы - систему сторонников Земессардзе и модель для земессаргов-специалистов. Это упростит вступление в ряды Земессардзе, а обучение будет занимать меньше времени.
"Национальные вооруженные силы должны быть более многочисленными, более открытыми и более инклюзивными, поэтому было принято решение о введении системы сторонников Земессардзе, которая позволит гражданам добровольно вносить вклад в национальную оборону, выполняя функции в рамках своих гражданских компетенций. Второе нововведение - это облегчение условий для вступления в ряды Земессардзе специалистов в определенных областях", - сообщил Спрудс.
По словам руководства оборонного сектора, система добровольных сторонников Земессардзе позволит присоединиться к национальной обороне гражданам, которые до сих пор не пошли на службу по разным причинам, таким как недостаточный уровень состояния здоровья или рабочая нагрузка.
Возможные роли этих людей - поддержка мобилизационных центров или пунктов, участие в системе обеспечения или в работе по созданию оборонной инфраструктуры. Также приглашаются операторы дорожно-строительной и строительной техники, координаторы связи с гражданским и частным секторами и представители других профессий.
В отличие от земессаргов, сторонники Земессардзе получат удостоверение, но не будут принимать присягу, получать форму, табельное оружие или денежное довольствие. Необходимое снаряжение будет выдаваться только на время обучения. От сторонников также потребуется самоорганизация: им нужно будет выбрать лидеров отрядов, которые будут участвовать в планировании и проведении тренировок, а также в информировании и оповещении других сторонников.
Еще одним новшеством станет модель для IT-специалистов, специалистов по медицинскому обеспечению, исследователей в различных областях, поваров, автомехаников, специалистов по связи, психологов, капелланов и представителей других профессий. К службе по новой модели особенно призываются специалисты по кибербезопасности, по радиосвязи и радиолюбители.
Этим специалистам будет предложена сокращенная программа базовой подготовки Земессардзе - шесть дней вместо стандартного 21 дня. Сокращенная подготовка будет охватывать такие темы, как обращение с оружием, меткая стрельба, правила, строевая подготовка, полевая администрация и медицина. Ротация или другие обязанности для специалистов не планируются.
Процесс отбора сторонников начнется после внесения соответствующих изменений в законодательство.
Несмотря на то, что требования к состоянию здоровья сторонников Земессардзе и земессаргов-специалистов будут смягчены, потребуется заключение психиатра и нарколога.
Кандидаты будут подтверждать свою физическую пригодность к выполнению обязанностей подписью.