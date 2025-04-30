Видео Добровольцам станет проще вступать в Земессардзе

Возможные роли этих людей - поддержка мобилизационных центров или пунктов, участие в системе обеспечения или в работе по созданию оборонной инфраструктуры. Также приглашаются операторы дорожно-строительной и строительной техники, координаторы связи с гражданским и частным секторами и представители других профессий.

В отличие от земессаргов, сторонники Земессардзе получат удостоверение, но не будут принимать присягу, получать форму, табельное оружие или денежное довольствие. Необходимое снаряжение будет выдаваться только на время обучения. От сторонников также потребуется самоорганизация: им нужно будет выбрать лидеров отрядов, которые будут участвовать в планировании и проведении тренировок, а также в информировании и оповещении других сторонников.

Еще одним новшеством станет модель для IT-специалистов, специалистов по медицинскому обеспечению, исследователей в различных областях, поваров, автомехаников, специалистов по связи, психологов, капелланов и представителей других профессий. К службе по новой модели особенно призываются специалисты по кибербезопасности, по радиосвязи и радиолюбители.

Этим специалистам будет предложена сокращенная программа базовой подготовки Земессардзе - шесть дней вместо стандартного 21 дня. Сокращенная подготовка будет охватывать такие темы, как обращение с оружием, меткая стрельба, правила, строевая подготовка, полевая администрация и медицина. Ротация или другие обязанности для специалистов не планируются.

Процесс отбора сторонников начнется после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Несмотря на то, что требования к состоянию здоровья сторонников Земессардзе и земессаргов-специалистов будут смягчены, потребуется заключение психиатра и нарколога.