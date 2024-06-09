Бомбоубежище за 72 часа: в Тарту откроют "показательный" бункер под многоэтажкой

Показательное убежище по адресу Нису, 2 в Тарту построено в сотрудничестве Спасательного департамента, Кайтселийта и Тартуской горуправы, в дальнейшем его будут показывать желающим последовать примеру.

Работу саперов Кайтселийта по строительству убежища записали на видео, позже Академия внутренней безопасности смонтирует учебный ролик видео и обучающие материалы.

Цель - показать, как с помощью подручных средств и материалов за срок до 72 часов создать убежище в подвале многоквартирного дома.

В открытии убежища, которое состоится в 10 часов, примут участие глава МВД Лаури Ляэнеметс, гендиректор Спасательного департамента Марго Клаос, командующий Силами обороны Мартин Херем, мэр Таллинна Урмас Клаас и многие другие представители Кайтселийта и горуправы.

Вопрос о бомбоубежищах в странах Балтии усилился на фоне российского вторжения в Украину, буквального уничтожения многих населенных пунктов и потенциальной военной опасности со стороны России для Латвии, Литвы и Эстонии.

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