В избирательной урне в Валмиере нашли адресованные Ринкевичу 50 евро

Подсчитывая результаты выборов в Европарламент, на одном из избирательных участков Валмиеры в урне для голосования нашли 50 евро, которые были "адресованы" президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии.
Деньги к президенту, правда, не попадут, а в соответствии с законом будут зачислены в Госказну.
Žēl 🤷♂️ https://t.co/SJJwoGaGgh— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 9, 2024
"Жаль", - прокомментировал эту ситуацию Ринкевич.
Председатель ЦИК Кристине Саулите в субботу вечером после закрытия избирательных участков оценила, что выборы в Европарламент прошли без существенных инцидентов. Она отметила, что в некоторых местах проблемы были с сканированием паспортов и eID-карт, то есть удостоверений личности, но они были решены.
Прозвучавший громче инцидент в ходе выборов связан с 81-м Рижским избирательным участком, расположенным в Рижской центральной гуманитарной средней школе, где при голосовании использованы десять конвертов без печати.
ЦИК столкнулся с техническими неполадками в работе сайта в ходе выборов. На сайте полная информация о количестве проголосовавших появилась в воскресенье около полудня. А результаты выборов будут оглашены в полночь, в ночь на понедельник.
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