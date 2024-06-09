В избирательной урне в Валмиере нашли адресованные Ринкевичу 50 евро

Деньги к президенту, правда, не попадут, а в соответствии с законом будут зачислены в Госказну.

"Жаль", - прокомментировал эту ситуацию Ринкевич.

Председатель ЦИК Кристине Саулите в субботу вечером после закрытия избирательных участков оценила, что выборы в Европарламент прошли без существенных инцидентов. Она отметила, что в некоторых местах проблемы были с сканированием паспортов и eID-карт, то есть удостоверений личности, но они были решены.

Прозвучавший громче инцидент в ходе выборов связан с 81-м Рижским избирательным участком, расположенным в Рижской центральной гуманитарной средней школе, где при голосовании использованы десять конвертов без печати.

ЦИК столкнулся с техническими неполадками в работе сайта в ходе выборов. На сайте полная информация о количестве проголосовавших появилась в воскресенье около полудня. А результаты выборов будут оглашены в полночь, в ночь на понедельник.

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