Вечером в воскресенье, когда голосование завершилось по всей Европе, наконец были объявлены результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) в Латвии. Латвия в новом созыве Европарламента будет представлена двумя представителями от "Нового Единства" и Национального объединения, и по одному представителю от "Для развития Латвии", "Объединенного списка", "Прогрессивных", "Согласия" и "Латвия на первом месте". Представители нескольких партий поделились своими впечатлениями в интервью порталу TVNET+ сразу после объявления результатов.

Через несколько минут после того, как было официально объявлено, что он будет депутатом Европарламента на следующие пять лет, Познякс признал, что долгое ожидание результатов притупило его чувства.

"Но это хорошо! Это все равно неплохой результат - для человека, вообще не имеющего опыта в политике, сразу оказаться в Европарламенте", - отмечает он.

"Но это еще и большая ответственность, потому что у меня редкая фамилия - детям еще с ней жить. Я не хочу, чтобы фамилия стала политическим ругательством, связанным с каким-то провалом. Поэтому да - впереди большие испытания", - добавил Познякс.