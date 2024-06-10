Фото На Ghetto Games прошел самый крупный рэп-баттл десятилетия

Фристайл — часть хип-хоп-культуры, и на практике она проявляется в спонтанном рифмовании на месте неизвестных ранее тем и задач. Ghetto Games баттл отличается от других мероприятий подобного типа тем, что участникам не разрешается нецензурно выражаться, но это соревнование, даже когда приходится кому-то делать комплименты.