Можно ли загорать в купальнике в рижских парках? Отвечает специалист

Иева Берзиня завотделом стратегической коммуникации и общественных отношений SIA Rīgas meži рассказала, что можно, а что нельзя делать в парках.

"Нам в парках можно сидеть на газоне, ходить по газону, лежать на газоне, и этим рижане и гости города активно пользуются. Конечно, нам нельзя находиться на откосах берегов Городского канала - это угрожает обрушением, скольжением", - рассказала Иева Берзиня.

На вопрос Латвийского телевидения, можно ли в парках загорать и раздеваться, она ответила, что загорать в парках не запрещено.

При этом она призвала уважать других людей, и помнить, что парки - это общее пространство и общественное место, а значит не следует чувствовать себя совсем уж свободно в парках.

Она также заметила, что иногда отдыхающие мешают работникам стричь траву на газоне. Специалист призвала жителей не мешать работе сотрудников.

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