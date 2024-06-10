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Можно ли загорать в купальнике в рижских парках? Отвечает специалист

rus.tvnet.lv
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Солнечный день в Риге
Солнечный день в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

С наступлением лета и жаркой погоды в парках Риги можно увидеть отдыхающих, которые лежат на газонах в одних купальниках. Латвийское телевидение в передаче 4. studija выяснило можно ли загорать в парке в таком виде. Об этом пишет портал Rus.LSM.

Иева Берзиня завотделом стратегической коммуникации и общественных отношений SIA Rīgas meži рассказала, что можно, а что нельзя делать в парках.

"Нам в парках можно сидеть на газоне, ходить по газону, лежать на газоне, и этим рижане и гости города активно пользуются. Конечно, нам нельзя находиться на откосах берегов Городского канала - это угрожает обрушением, скольжением", - рассказала Иева Берзиня.

На вопрос Латвийского телевидения, можно ли в парках загорать и раздеваться, она ответила, что загорать в парках не запрещено.

При этом она призвала уважать других людей, и помнить, что парки - это общее пространство и общественное место, а значит не следует чувствовать себя совсем уж свободно в парках.

Она также заметила, что иногда отдыхающие мешают работникам  стричь траву на газоне. Специалист призвала жителей не мешать работе сотрудников.

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