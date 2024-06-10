В Польше произошел взрыв на заводе, производящем оружие для Украины

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад, уточнила глава завода Эльжбета Сренявска.

В результате погиб 59-летний сотрудник предприятия, еще один получил ранения.

Причина взрыва пока не сообщалась.

Wyborcza пишет, что на заводе уже происходили два взрыва в 2021 году. В апреле 2021 года погибла 48-летняя сотрудница, в сентябре - 41-летняя сотрудница. В обоих случаях причиной взрывов стало несоблюдение техники безопасности.

Завод Mesko производит оружие, в том числе для ВСУ. В 2023 году предприятие сообщало, что совместно с украинской компанией ARTeM запускает производство 125-мм танковых боеприпасов. Тогда же польский завод отчитывался, что уже поставил Украине боеприпасы малого калибра и реактивные заряды, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

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