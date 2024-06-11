Фото и видео Лидеры восточного фланга и генсек НАТО встретились на саммите в Риге

Лидеров так называемой Бухарестской девятки (В9) и других стран НАТО в Рижском замке встретили президенты Латвии, Польши и Румынии. В саммите принимает участие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После этого делегации всех стран встретятся за закрытыми дверями, чтобы обсудить вопросы, связанные со сдерживанием и обороной, подготовиться к саммиту НАТО в Вашингтоне и обсудить поддержку Украины.

В 16:00 на пресс-конференции о том, что обсуждалось во время встречи, сообщат президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Бухарестская девятка была создана в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Как отметил советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, рижский саммит проходит в юбилейный год НАТО - в этом году отмечается 75-летие создания НАТО и 20-летие членства Латвии в НАТО.

Целью саммитов стран восточного фланга НАТО является координирование позиций стран по важным для безопасности и обороны восточного фланга НАТО вопросам перед предстоящими саммитами НАТО.

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