Фото, видео Что за закрытыми дверями обсуждали страны восточного фланга НАТО?

Он указал, что боевые группы НАТО находятся в странах восточного фланга, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии. По словам Столтенберга, НАТО развернуто в регионе, чтобы защищать и защищаться. Он также отметил, что это способ предотвращения атак.

"Политика сдерживания и сильная коллективная оборона важны для НАТО не потому, что мы пытаемся спровоцировать конфликт. Мы пытаемся предотвратить любые конфликты, нападения на страны НАТО. Главная задача альянса - гарантировать мир путем проведения достаточно внушительной политики сдерживания на разных уровнях", - сказал генсек НАТО журналистам.

Он также сослался на 5-ю статью Североатлантического договора, в которой юридически прописано, что в случае нападения государства-участники альянса должны помогать друг другу - для этого не требуется никакого единогласного решения. Столтенберг подчеркнул, что за прошедшие годы альянс существенно усилил систему совместной обороны, чтобы НАТО было готово к таким случаям.

В прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе полномочия генерального секретаря НАТО Столтенберга были продлены в четвертый раз - до 1 октября текущего года. В преддверии саммита альянса в Вашингтоне и возможного окончания срока полномочий ему был задан вопрос о приоритетах на этом посту.