Ринкевич прокомментировал отсутствие главы Венгрии на саммите фланга НАТО

Он отметил, что Венгрия представлена на уровне послов, поэтому она "является частью этого процесса". Президент Латвии выразил желание больше сосредоточиться на том, чтобы страны договорились о совместных действиях до саммита НАТО в Вашингтоне.

Он также добавил, что обычно так и происходит и в какой-то момент оказывается, что тот или иной президент не может приехать, хотя к концу прошлой недели участие президента Венгрии в саммите было запланировано.

Говоря о саммите, президент Латвии подчеркнул, что он в некотором смысле исторический, так как впервые будет возможность обсудить многие вопросы вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном.

Галерея: Лидеры стран восточного фланга НАТО на встрече с генсеком альянса в Риге

По словам Ринкевича, вопросы безопасности нельзя делить на восточный и северный фланги НАТО, так как у стран много общих проблем.

Он заявил, что в ходе саммита страны так называемой Бухарестской девятки, а также Финляндия и Швеция согласуют свои позиции перед предстоящим саммитом НАТО в Вашингтоне. Президент Латвии также заявил, что на данный момент голосов для того, чтобы пригласить Украину вступить в альянс не хватает, но Вашингтону необходимо дать два четких сигнала - Украина станет членом НАТО и будет осуществляться работа для того, чтобы это случилось быстрее.

Сегодня в Риге впервые прошел саммит стран восточного фланга НАТО, где встретилась так называемая Бухарестская девятка, созданная в 2015 году как площадка для дискуссий между представителями Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

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