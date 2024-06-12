Все ушли на фронт. В России закрывают исправительные колонии - в них некому сидеть

Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт — сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии — зачастую менее благополучные.
«Танбридж» 091
«В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк», — сообщается в группе «Я — улан-удэнец».
Типичный пост о гибели российского военного на войне против Украины: «трудолюбивый, добросовестный и ответственный» тракторист с незапятнанной биографией и срочной службой за спиной, который вот так просто заключил контракт с ЧВК «Вагнер», но живым не вернулся.
«Герой» этого поста — 32-летний Рустам Валиулин из бурятского села Енхор.
В конце — приписка: «У Рустама Ринатовича остались брат и сын». Авторы не добавили, что могла бы остаться и мать, но Валиулин убил ее.
За день до нового 2016 года Рустам Валиулин поссорился с матерью. Он обвинил ее в том, что она часто пьет, а заодно припомнил ей смерть отца, которого мать «убила ножом» (на основании открытых источников Би-би-си подтвердить это не удалось, в суде над Валиулиным это утверждение не оспаривалось).
Разозлившись на мать, он несколько раз сильно ударил ее. Женщина потянулась к столу и взяла нож. Валиулин, заметив это, схватил нож и ударил им мать в бок. Женщина попыталась убежать, но сын догнал ее и продолжил наносить удары.
Смертельным оказался удар в грудь — нож повредил легкое, началось внутреннее кровоизлияние.
Валиулин оттащил мать на кухню, оставив ее лежать лицом в пол, а сам ушел на сеновал, где просидел до утра. Утром начал оттирать кровь, а потом отправился в магазин, купил и выпил бутылку водки.
В это время тот самый брат, «оставшийся» у Рустама, пришел домой и обнаружил тело матери. Эти подробности известны из решения суда, который приговорил Валиулина почти к 10 годам колонии строгого режима. Наказание его отправили отбывать в красноярскую ИК-17, что в полутора тысячах километров от его дома.
Би-би-си и «Медиазона» (в российском реестре «иноагентов») получили доступ к документам о выплатах компенсаций в 5 млн рублей, положенных за гибель сотрудника по стандартному контракту с ЧВК «Вагнер». Этот список с личными данными 19 547 погибших вагнеровцев — самый значительный источник информации о потерях ЧВК, которым мы располагали в рамках проекта подсчета российских потерь в войне с Украиной. Во всех случаях нам известны позывные, номера жетонов и даты смертей этих людей.
Благодаря этому архиву нам известно, что из красноярской ИК-17 ЧВК «Вагнер» забрал более 140 человек. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обещал им, что если они выживут полгода на войне, то получат президентское помилование и выйдут на свободу «героями». Всех завербованных президент Владимир Путин помиловал еще до отправки на фронт — на этом основании их увозили из колоний. Но справки об этом выжившим выдавали только через полгода.
Осужденному за убийство матери Рустаму Валиулину сидеть оставалось еще три года, и он решил, что предложение ЧВК многообещающее. Он получил позывной «Танбридж» и жетон с номером К252-091. К — первая буква на жетоне у всех заключенных, завербованных «Вагнером», — скорее всего, означает «колония». 252 — это зашифрованное ЧВКшниками название красноярской ИК-17, а 091 — порядковый номер Валиулина среди тех заключенных, кого вместе с ним забрали из этой колонии на войну.
Рустам Валиулин погиб 4 марта 2023 года.
Перестановки в «пыточном регионе»
Красноярский край — один из самых жестких, если не сказать жестоких, регионов в российской пенитенциарной системе. Уже несколько раз кадры пыток и издевательств над заключенными ИК-17, где сидел Валиулин, появлялись в открытом доступе. Из этой колонии на войне погибли 46 человек, заключивших контракт с ЧВК.
В сентябре 2023 года пошли слухи, что ФСИН планирует закрыть другую красноярскую колонию — ИК-7 в селе Арейском — из-за «неукомплектованности заключенными».
Позже информацию подтвердил краевой омбудсмен Марк Денисов, который в качестве причины назвал «разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО» (так российские власти называют войну в Украине — Би-би-си).
Денисов отметил, что к 1 января 2024 года во всех 27 краевых учреждениях ФСИН (в их число, кроме колоний, входят пять СИЗО и две тюрьмы) содержалось 12 530 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в то время как годом ранее — 15 182 человека (сокращение составило 17,5%).
Закон, разрешающий вербовать на войну заключенных в СИЗО и колониях, в России был принят летом 2023 года, а в марте 2024 года такая возможность была расширена — снят запрет отправлять на войну фигурантов дел по тяжким и особо тяжким статьям за исключением небольшого списка конкретных составов преступлений.
Благодаря расследованию Би-би-си и «Медиазоны» удалось установить, что из всего Красноярского края только ЧВК «Вагнер» забрал на войну более 2800 человек.
Из-за нехватки заключенных в Красноярском крае закрыли не только ИК-7 строгого режима в Арейском, но и ИК-16 общего режима в поселке Громадск. Суммарно эти два учреждения ФСИН рассчитаны на 2 409 заключенных. Закрывать в крае собираются также колонию-поселение №10, участки колонии-поселения при ИК-31 и ИК-5, а также больницу при ИК-5.
«Я не думаю, что наша колония отличалась от других в этом плане, — рассказал Би-би-си на условиях анонимности бывший сиделец ИК-7. — Знаю, что сюда приезжали из ЧВК „Вагнер“, а позже — представители Минобороны России. Знаю, что многие из тех, кто хотел уехать — уехали. Кто не хотел — остался. Всё максимально просто: каждый сам принимал для себя решение, на свой страх и риск. Среди тех, кого я знаю, есть те, кто поехал воевать — и выжил. А есть те, кто поехал — и не вернулся. Одного я спросил, уверен ли он в том, что делает? Полсрока из 10 лет уже отсидел. Сказал, что уверен: „Ну тут 50/50: либо выживу, либо нет“. Недавно узнал, что он погиб под Бахмутом».
Начальник ИК-16 в Громадске Петр Анциферов сказал изданию ngs24, что оставшихся заключенных переводят в другие учреждения, а сотрудникам предоставляют рабочие места в других колониях. Ему самому «пока никуда не предлагали». По состоянию на середину апреля в колонии работали 104 сотрудника, лишь 25 из них были жителями поселка.
Последних заключенных из ИК-7 перевели в другие учреждения этой весной. Многие оказались в печально известной ИК-17.
Лидером по «поставкам» заключенных на нужды ЧВК — причем не только среди учреждений Красноярского края, но и всей России — стала ИК-6 в столице региона. Это колония строгого режима, рассчитанная на 1410 мест (если не считать 100 мест в помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора). Из этой колонии на войну уехали более 506 заключенных. Именно таков личный номер у последнего погибшего из этой партии. Из них на войне погибли 136 человек.
Гуманизации не произошло
Население российских колоний сокращалось последние несколько лет. Создатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова (и фонд, и сама Романова в России считаются «иностранными агентами») объясняет это декриминализацией некоторых статей, например, статьи о домашнем насилии. Сокращению числа заключенных также способствовало появление УФИЦ — изолированных участков при колониях, функционирующих как исправительные центры. Там, например, стали содержать осужденных за неуплату алиментов. В ноябре 2023 года в таких центрах по всей стране находилось около 45 тысяч человек.
В 2021 году ФСИН выпустила концепцию развития уголовно-исполнительной системы, которая предполагала, что к 2024 году в стране будет около 400 тысяч заключенных, а достичь показателя в 250-300 тысяч удастся к 2030-му. На тот момент реально в местах лишения свободы находились 482,9 тысячи осужденных, обвиняемых и подозреваемых.
В этой же концепции впервые появился термин УОТ — «учреждение объединенного типа». Так обозначили гибридные колонии, в которых могут быть изолированные участки колоний с разными видами режима, а также тюрьмы и СИЗО. Например, в одной части УОТ сидят только осужденные, а другая работает в режиме следственного изолятора. Такие учреждения предлагались как мера по сокращению числа колоний в России: еще до войны в Украине власти собирались к 2024 году ликвидировать 88 из 900 учреждений ФСИН, то есть около 10%.
На практике такие комплексы в ряде регионов существуют давно. Гибридная колония есть, например, в Чите, рассказал Би-би-си адвокат из Сибирского федерального округа, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. Решение узаконить такие структуры, по его мнению, связано с оптимизацией и одновременно перестроением всей системы ФСИН.
«Время строительства Норильска, ГЭС и БАМа [где трудились заключенные] прошло и пришло другое время», — считает собеседник Би-би-си. Впрочем, власти и сейчас хотят использовать — в том числе на БАМе и Транссибе — труд заключенных. Для этого РЖД вместе со ФСИН собираются строить исправительные центры.
Но закон, формально позволяющий объединять на одной территории участки колоний с разным режимом и СИЗО (а значит, выделять средства на их строительство), был принят только в конце мая 2024 года и вступил в силу 9 июня.
Представляя закон в Госдуме, замминистра юстиции Андрей Логинов говорил, что в Калужской области сейчас строится УОТ на три тысячи мест, а к 2042 году в России собираются построить еще 91 гибридную колонию. В целом же система ФСИН, по его словам, должна сократиться вдвое — до 431 учреждения. Как минимум в девяти регионах России, по его словам, действуют СИЗО, построенные в XIX веке, «и это не вписывается в модель жизни современного города».
«В праве очень часто происходит ситуация, что какие-то общественные отношения и механизмы взаимодействия формируются стихийно, из жизни, из здравого смысла, а потом кодифицируются (описываются) в законах. Тут именно такой случай», — сказал Би-би-си адвокат Юлий Тай.
В январе 2022-го, незадолго до вторжения России в Украину, официальная статистика насчитывала 465 тысяч заключенных.
Осенью 2022 года ФСИН перестала публиковать подробную статистику — это произошло как раз на фоне непрекращающейся вербовки заключенных на войну в Украине (первой на это обратила внимание «Медиазона»).
1 января 2023 года ФСИН все же обновила официальные данные: 433 006 человек. Но уже в октябре того же года замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал другую, абсолютно невероятную, цифру — 266 тысяч.
Журналистка Ева Меркачева, которая годами следит за новостями, связанными с местами лишения свободы, написала, что журналисты «неверно расслышали», хотя видеозапись заседания есть в открытом доступе, и цифра, произнесенная Вуколовым, была передана верно. «На самом деле сегодня их 466 тысяч», — поправила замминистра Меркачева.
Поскольку финальная цифра до сих пор не уточнялась, делать какие-то выводы трудно.
«ФСИН засекретила число заключенных в 2022 году — именно для того, чтобы никто не понимал, сколько завербовано, — говорит основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. — [Пригожину] на смену пришло министерство обороны. Они изменили механизм набора — не наскоками и помногу, как Пригожин, а конвейер — скучный и повсеместный. То есть реально они больше забирают. Плюс некоторые особо одаренные граждане прошли два-три круга вербовки. Их как считать? Плюс с самого начала вербовки брали и из СИЗО, то есть не осужденных. Но раньше это было незаконно, а с сентября 23-го — законно. Но мне очень трудно их считать, они же не осужденные».
По оценке Ольги Романовой, на фронт могли отправиться около 200 тысяч заключенных, что вполне соответствует цифре, названной Вуколовым.
Это означает, что процесс закрытия колоний в основном связан не с гуманизацией практики уголовного преследования в России, а с массовой отправкой заключенных на войну.
Пустует больше половины
На данный момент подтверждено закрытие еще нескольких российских колоний. Одна из них — ИК-44 строгого режима в городе Белово Кемеровской области. Эта колония была рассчитана на 1210 мест.
Именно туда этапировали Владислава Канюса, осужденного за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Канюс, убивавший Пехтелеву три часа, не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Долго сидеть он не стал — вступил в ЧВК «Вагнер», выжил на войне и был помилован президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что вину можно «искупить кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами».
В прошлом году изменения коснулись и Свердловской области, где закрылись ИК-55 и ИК-62 в Ивделе, ИК-8 в поселке Гари и ИК-24 в поселке Азанка — якобы они были «не рентабельны».
В этом году та же участь постигнет ИК-52 (в поселке Восточный) и ИК-54 (в Новой Ляле) строгого режима. Один только «Вагнер» забрал из этого региона не менее 1388 заключенных.
Власти Нижегородской области ликвидируют колонию-поселение №15 в поселке Пруды. Правда, местное управление ФСИН отказалось уточнять, связано ли это с тем, что осужденные ушли на фронт.
В Коми закрывается колония общего режима №29 под Ухтой — там сидят впервые осужденные на небольшие сроки. Это решение объясняют «снижением преступности». В то же время у местного управления ФСИН есть план переформатировать действующую ИК-42 общего режима в поселке Синдор — это колония для рецидивистов. Там планируют построить обособленный участок, где можно будет разместить и впервые осужденных — в рамках того самого закона об «учреждениях объединенного типа».
Председатель местной Общественной наблюдательной комиссии Эдуард Бушуев видит проблему в том, что пока участок не построят, впервые осужденных могут начать отправлять в другие регионы.
Летом прошлого года Минфин предложил закрыть 57 колоний «из-за ненужных трат»: в некоторых исправительных учреждениях, рассчитанных, например, на полторы тысячи человек, на самом деле содержатся всего 300 заключенных.
Предполагается, что гибридные колонии снизят расходы на этапирование осужденных из СИЗО. Однако только первые три строящиеся гибридные колонии, как докладывал Владимиру Путину министр юстиции Константин Чуйченко, обойдутся бюджету в 53 млрд рублей. А затраты на этапирование заключенных из колонии в колонию никто не отменял.
Уголовно-исполнительный кодекс позволяет увозить осужденного в другой регион, если в его домашнем регионе нет колонии соответствующего типа или в ней не хватает мест, а также — в случае угрозы их личной безопасности.
«При необходимости под личиной безопасности это делают постоянно», — сказал Би-би-си адвокат из Сибири. Его коллега из Москвы, также попросивший об анонимности, уверен, что у ФСИН нет желания как улучшить, так и ухудшить положение заключенного — просто работает бюрократическая логика, здравый смысл и удобство для самой системы. Но перевод заключенного в другую колонию сам по себе может ухудшить его положение.
«В СИЗО, например, практикуется такая иезуитская „пытка“ для новых заключенных. Их постоянно перемещают из камеры в камеру, не дают „загнездиться“, привыкнуть — им постоянно неудобно, дискомфортно, поэтому многим заключенным на практике любое перемещение — это плохо. И закон тут ни при чем, это чистая психология. Но для кого-то перевод может быть к лучшему — это вопрос везения и особенностей человека», — рассуждает собеседник Би-би-си.
В гибридных колониях власти обещают разместить залы суда, кабинеты прокуроров, наблюдателей и адвокатов. Так что судить людей прямо на территории колоний, как это было с Алексеем Навальным, смогут чаще. При этом очевидно, что родственникам, правозащитникам и журналистам будет сложнее добираться в выселенные из городов колонии и СИЗО.
«Последствия войны»
Самый значительный фактор уменьшения осужденных и заключенных — война, уверен адвокат из Сибирского федерального округа: «Остальное вторично. От этого — сокращение и упразднение учреждений».
Война и только война является основным фактором снижения числа заключенных в России, соглашается Ольга Романова.
«ФСИН как любой госорган никогда не будет уменьшать объем как своей „паствы“, так и объем полномочий. Поэтому причина уменьшения количества заключенных точно не инспирирована самой ФСИН», — считает адвокат Юлий Тай.
Нет точных сведений о том, сколько именно заключенных ушли на фронт. ЧВК «Вагнер» набрал около 50 тысяч, но впоследствии вербовкой в зонах начало заниматься Министерство обороны. Поначалу Минобороны предлагало аналогичные условия, но с лета 2023 года расклад поменялся — нынешние заключенные воюют «до конца», каким бы он ни был.
Минобороны, в отличие от ЧВК, не раскрывает ни данные о завербованных, ни информацию о потерях, поэтому остается только гадать, насколько на самом деле опустели колонии за время войны в Украине. Но нам известна информация о «Вагнере». Благодаря совместному расследованию Би-би-си и «Медиазоны» удалось установить топ главных «поставщиков» заключенных.
Помимо Красноярского края — абсолютного лидера в этом вопросе, — больше всего заключенных уехали из Иркутской, Волгоградской и Оренбургской областей, а также Забайкальского края.
Эти регионы пока официально не сообщали о «сокращениях», но в Волгограде идут слухи о скором закрытии ИК-5 в Камышине — колонии строгого режима на 990 мест с участком колонии-поселения. В Оренбургской области обсуждают объединение двух колоний строгого режима — для первоходов и повторно осужденных — в одну.
В то же время исправительные учреждения и следственные изоляторы продолжают пополняться, в том числе — за счет тех, кто только что вернулся с войны.
Издание «Верстка» (в реестре «иноагентов») подсчитало, что за последний год как минимум 107 человек погибли от рук вчерашних военных, вернувшихся в Россию. Еще 100 человек выжили, но получили тяжкие увечья. На сайтах российских судов издание обнаружило карточки многочисленных уголовных дел по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны».
Например, Артем Самедов, ранее судимый за насильственные действия и причинение тяжкого вреда здоровью, попал в колонию в 2020 году за грабеж, разбой и умышленное причинение легкого вреда здоровью — избил четырех женщин при попытке ограбления. Он получил семь лет заключения, но не отсидел свой срок — повоевал с «Вагнером» и получил помилование от президента.
Вернувшись домой, он, будучи пьяным, попытался познакомиться с 18-летней девушкой. Она отказалась, и тогда мужчина несколько раз ударил ее ножом. Девушка выжила — на крики о помощи прибежали прохожие, и вчерашний «герой СВО» скрылся. Позже на суде он объяснял произошедшее «последствиями войны». В качестве смягчающего обстоятельства суд учел этот факт, а также госнаграды. Самедов получил всего шесть лет колонии.
Попасть на войну некоторым удается еще до суда — российские силовики агитируют подозреваемых и обвиняемых в преступлениях ехать на фронт в обмен на приостановление уголовного дела.
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов, комментируя закрытие двух колоний в своем регионе, усомнился в правильности этого решения.
«СВО рано или поздно закончится, все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушения прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать в крае новые пенитенциарные учреждения», — прогнозирует Денисов.
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