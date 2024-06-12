Зеленский в бундестаге: Мы завершим войну в интересах Европы

Зеленский также отметил, что в Европе не должно быть "дефицита защиты от российской армии", и что "слово кого-то в Москве не может быть такой защитой". "Европа должна быть континентом достаточной силы, чтобы быть пространством достаточно прочного мира. Иначе просто не получится. Даже если кто-то попробует иначе, Путин сам сотрет любую надежду договориться с ним", - предупредил Зеленский. Он напомнил, что стремление Путина "покорять" выходит далеко за пределы стран-соседей РФ, ведь, напомнил он, "российские убийцы были в Алеппо и есть в Африке, они учились войне, разрушая Грозный, ломая Грузию, они оставили Молдову разделенной, они поставили на колени Беларусь". "Позволим ли мы России продолжить это шествие по Европе, это шествие пренебрежения к жизни и нациям? Точно нет. И это - наш общий интерес, общий интерес, чтобы Путин лично проиграл, проиграл эту войну, проиграл попытку столкнуть Европу на уровень, когда из войны уже не выбраться".