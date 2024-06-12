Харьков сегодня: город фанерных окон и стальных нервов

Кто-то остается в Харькове, потому что не хочет оставлять престарелых родителей, кто-то - свою квартиру или дом с нажитым годами хозяйством, а кто-то хочет продолжать помогать украинской армии. Один прохожий, парень лет 25, рассказал, что недавно переехал в Харьков из Киева по работе и ему здесь нравится больше, чем в столице: "Мне в Харькове нравятся люди, они особенные". В то же время он признался, что каждое утро одна из мыслей у него в голове - все ли коллеги выйдут на работу. За последние дни в Харькове было несколько ударов российских ракет с многочисленными жертвами - по торговому центру и по типографии. Спутница нашего собеседника рассказала, что выезжала из Харькова в первый год войны, но вернулась. Главной проблемой сейчас оба назвали психологическую усталость от войны.

Дух сопротивления в Харькове

Расписанные фанерные окна в Харькове, июнь 2024 Фото: DW

Многие в Харькове говорят, что страх есть, но есть и дух сопротивления, нежелание уезжать. Продавщица в одном из кондитерских магазинов показала на разрушенное здание на соседней улице. "Мы заканчиваем работу в 15.30, а ракета несколько дней назад прилетела в 16.00. Такое вот везенье", - говорит женщина. Кажется, что у таких, как она - стальные нервы.

Дух сопротивления Харькова виден в зеленых парках и скверах, чистоте которых могут позавидовать парки в Германии. Он ощущается в художественно расписанных фанерных досках в окнах домов, в надписях: "Мы работаем!". Такое ощущение, что многие харьковчане вцепились в свой город зубами и не собираются его отдавать. "Если есть прилет, то мы пригнулись, пыль отряхнули, челку поправили и дальше работаем", - говорит продавщица. Среди ее товаров - набор конфет "Харьков. Город героев". На коробке - один из символов Харькова - здание построенного почти 100 лет назад Госпрома и сине-желтый флаг Украины.

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