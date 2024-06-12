Жара до +30 градусов и грозовые дожди: синоптики дали прогноз на следующую неделю

В ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди, отдельные дождевые облака затронут обширные территории. Ветер будет преимущественно слабым.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+13 градусов, днем потеплеет до +16...+22 градусов, в воскресенье столбик термометра местами достигнет +25 градусов.

В середине следующей недели температура может подняться до +30 градусов, при этом возможны сильные грозовые дожди.

Кроме того, вероятен приход циклона с сильными дождями и ветрами, поэтому жара может быть кратковременной. Прогноз на середину лета пока также неоднозначен.

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