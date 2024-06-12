Российские авиакомпании преследуют аварии: у самолетов начали ломаться шасси

2 июня в аэропорту Шереметьево у девяти самолетов SuperJet 100, принадлежащих авиакомпании "Россия", были обнаружены серьезные повреждения колес шасси. Самолеты прибыли из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска. Технические специалисты устранили неполадки, но авиакомпания начала внутреннее расследование инцидента.

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что самолеты российских авиакомпаний "очень надежные" и получают хорошее обслуживание.

Заявление Пескова прозвучало в тот момент, когда количество различных инцидентов в российской авиационной отрасли стремительно возросло.

Инцидентов с самолетами стало больше из-за санкций, введенных западными странами против России за начало войны в Украине. Санкции не позволяют России поставлять как новые самолеты, так и запчасти к ним.

К началу войны в парке российских авиакомпаний насчитывался 1031 самолет. Почти две трети составили самолеты Boeing и Airbus западного производства, которые российские авиакомпании пытаются ремонтировать самостоятельно.

В 2023 году зафиксировано не менее 74 различных происшествий, связанных с повреждением деталей самолетов. На каждые 100 тысяч рейсов зафиксировано почти десять инцидентов, тогда как годом ранее этот показатель был в два раза ниже. К таким инцидентам относятся случаи отказа двигателя самолета или других значительных повреждений во время полета.

В этом году череда инцидентов продолжается. За первые пять месяцев во время полета проблемы были обнаружены у шести самолетов.

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