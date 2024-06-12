Российские авиакомпании преследуют аварии: у самолетов начали ломаться шасси

Российские авиакомпании продолжают терпеть аварии - из-за санкций у авиакомпаний ограничены возможности ремонтировать самолеты и закупать к ним запчасти. В июне у многих самолетов ломались шасси.
По данным независимого СМИ The Moscow Times, с начала июня как минимум пять авиаперевозчиков столкнулись с повреждениями шасси и другими проблемами.
Так, например, в ночь с 5 на 6 июня самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Жуковский. В ходе проверки был сделан вывод о возгорании тормозной системы одного из шасси, которое удалось потушить с помощью ручного огнетушителя. Специалисты быстро устранили неполадки, и самолет успешно совершил следующий полет.
7 июня самолет Boeing 737 авиакомпании Smartavia совершил рейс Москва - Улан-Удэ. После приземления в аэропорту "Байкал" специалисты обнаружили разрушение внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. На взлетно-посадочной полосе нашли как минимум пять фрагментов резины длиной 30 см каждый.
В тот же день при взлете из Бишкека у самолета "Аэрофлота" были обнаружены проблемы с шасси, что отразилось на тормозной системе - температура тормозов значительно превысила норму.
10 июня у самолета Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот" при взлете в Дубае произошел отказ пневмосистемы шин и была повреждена левая консоль крыла. Самолет вылетел в Москву, но после приземления в аэропорту Шереметьево судно временно отстранено от полетов.
2 июня в аэропорту Шереметьево у девяти самолетов SuperJet 100, принадлежащих авиакомпании "Россия", были обнаружены серьезные повреждения колес шасси. Самолеты прибыли из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска. Технические специалисты устранили неполадки, но авиакомпания начала внутреннее расследование инцидента.
Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что самолеты российских авиакомпаний "очень надежные" и получают хорошее обслуживание.
Заявление Пескова прозвучало в тот момент, когда количество различных инцидентов в российской авиационной отрасли стремительно возросло.
Инцидентов с самолетами стало больше из-за санкций, введенных западными странами против России за начало войны в Украине. Санкции не позволяют России поставлять как новые самолеты, так и запчасти к ним.
К началу войны в парке российских авиакомпаний насчитывался 1031 самолет. Почти две трети составили самолеты Boeing и Airbus западного производства, которые российские авиакомпании пытаются ремонтировать самостоятельно.
В 2023 году зафиксировано не менее 74 различных происшествий, связанных с повреждением деталей самолетов. На каждые 100 тысяч рейсов зафиксировано почти десять инцидентов, тогда как годом ранее этот показатель был в два раза ниже. К таким инцидентам относятся случаи отказа двигателя самолета или других значительных повреждений во время полета.
В этом году череда инцидентов продолжается. За первые пять месяцев во время полета проблемы были обнаружены у шести самолетов.
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