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Видео Большой пожар в Огрском крае, тушение заняло шесть часов

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Большой пожар в Огрском крае, тушение заняло шесть часов
Большой пожар в Огрском крае, тушение заняло шесть часов Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Утром во вторник, 11 июня, на территории предприятия возле Юмправы в Огрском крае вспыхнул крупный пожар, сообщает программа Degpunktā.

Жители окрестных домов были напуганы, поскольку временами дым наполнял территорию в радиусе нескольких сотен метров.

Представитель VUGD сообщила программе, что, прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит здание площадью 360 квадратных метров, вилочный погрузчик площадью 8 квадратных метров, опилки на площади 50 квадратных метров, соседнее здание площадью 100 квадратных метров и пилы на площади 30 квадратных метров.

Спасательные работы заняли более шести часов.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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