Видео Большой пожар в Огрском крае, тушение заняло шесть часов

Жители окрестных домов были напуганы, поскольку временами дым наполнял территорию в радиусе нескольких сотен метров.

Представитель VUGD сообщила программе, что, прибыв на место, пожарные обнаружили, что горит здание площадью 360 квадратных метров, вилочный погрузчик площадью 8 квадратных метров, опилки на площади 50 квадратных метров, соседнее здание площадью 100 квадратных метров и пилы на площади 30 квадратных метров.