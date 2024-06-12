На востоке Германии найдено тело пропавшей украинской девочки

Поисковая операция

В поисковой операции участвовали более 400 полицейских из федеральных земель Саксония и Саксония - Ангальт. Они прочесали реку Мульде и опросили местных жителей. В операции были задействованы специально обученные собаки, вертолет и водолазы. Местные жители создали и собственные поисковые группы.

Уроженка Украины Валерия вместе с матерью жила в Германии с 2022 года. Ее отец по-прежнему в Украине. Полиция отрабатывали все возможные версии. Тесный контакт поддерживался и с отцом девочки.

В последний раз Валерию видели в живых 3 июня, когда она направлялась в школу. До школы она так и не добралась. Школа в тот день не проинформировала мать об отсутствии девочки. Ее пропажа была обнаружена лишь во вторую половину дня, когда девочка не вернулась домой. Сначала поисками Валерии занялась мать. К вечеру она обратилась в полицию. В отношении школы ведется проверка на предмет возможных нарушений.

Пропавшие без вести дети

Отчаянные поиски Валерии напомнили о деле шестилетнего Ариана из федеральной земли Нижняя Саксония, который числится пропавшим без вести с 22 апреля.

Случай с Арианом далеко не единичный. В Германии ведется розыск более 1750 пропавших без вести детей. Ежегодно регистрируются тысячи обращений в полицию по факту пропажи детей в возрасте до 13 лет. За последние шесть лет полиция раскрыла 99,8 процента таких дел, следует из статистики Федерального ведомства по уголовным делам.

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