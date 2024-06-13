Евросоюз дал отсрочку КНР в конфликте вокруг пошлин на электромобили

Евросоюз под давлением со стороны Германии дал Китаю отсрочку в конфликте вокруг несправедливого, по мнению Брюсселя, субсидирования китайских электромобилей. До начала июля Еврокомиссия будет вести переговоры с властями КНР и отдельными автопроизводителями по вопросу о временном повышении таможенных пошлин. В зависимости от их исхода штрафные пошлины могут быть при определенных условиях введены после 4 июля, сообщил регулятор в Брюсселе в среду, 12 июня.

Правительство ФРГ и германские автоконцерны опасаются, что введение Евросоюзом штрафных пошлин на китайские электромобили спровоцирует торговый конфликт с Китаем.

Еврокомиссия 12 июня сообщила, что на основании проверки, ведущейся с осени прошлого года, она пришла к выводу, что электромобили из Китая получают преимущества на рынке благодаря "несправедливому субсидированию". Это грозит европейским производителям "экономическим ущербом", указали в Брюсселе.

Перспектива резкого увеличения пошлин