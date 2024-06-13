Час расплаты. Что сделает «Большая семерка» стран Запада с замороженными российскими активами?

Однако никакой гарантии того, что их поддержат европейцы, пока нет. Экономика ЕС связана с китайской торговлей и взаимными инвестициями намного прочнее, чем американская.

Саммит «Семерки» покажет, насколько далеко ЕС готов идти за США в деле разрыва этих связей.

А вот в чем G7 точно проявит единодушие — так это в обещании не отдавать России ее замороженные капиталы, пока она не прекратит войну и не оплатит восстановление Украины. Об этом говорилось и в коммюнике их декабрьского саммита, и в майском заявлении министров финансов «Большой семерки».

На репарации Украине никаких резервов российского ЦБ не хватит. Война в разгаре, а Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию страны почти в 500 млрд долларов.

«Мы объявим о новых мерах, которые позволят использовать замороженные российские активы в интересах Украины, — сказал перед саммитом журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. — Я думаю, что „Семерка“ тут проявит единодушие».

Почему до сих пор не договорились

Восстановление Украины уже оценивается в 500 млрд долларов. Последствия российских ударов по Запорожской области Фото: Reuters

Никто и не против, но окончательное решение, как именно использовать российские капиталы на помощь Украине, упирается в Виктора Орбана.