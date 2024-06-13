Певица Амината вышла замуж

Амината не рассказывает много о своей личной жизни, однако на публичных мероприятиях девушка была замечена в паре.

В беседе с Apollo.lv в октябре прошлого года певица также рассказала, что она занятая женщина, причем длительное время.

Есть причина, по которой я не хочу публично рассказывать всем подробности своей личной жизни. Но есть еще одна важная причина, почему я этого не делаю.

Я хочу защитить своих близких, свою семью, потому что они не выбрали публичные профессии, они не чувствуют себя комфортно, если о них появляются публикации в СМИ.

Для них это лишний стресс. В том числе и для себя, потому что после каждой публикации находятся люди, которые хотят высказать свое мнение обо мне, моей личной жизни.

Я не скрываю правду. Я остерегаюсь, потому что иногда это может быть болезненно. Нехорошо, когда кто-то пытается проникнуть в твою спальню. Я также не понимаю, кому это нужно".

Полное интервью с Аминатой о ней самой, музыке, семье и другом читайте в интервью TVNET+.

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