В уходящий рабочий день произошло много важных событий - в Латвии вводят бесконтактные банкоматы, как по-новому могла бы проходить индексация и будет создана парламентская комиссия по расследованию проекта Rail Baltica. Об этих и других новостях четверга, 13 июня, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 13 июня ⟩ Индексация пенсий по-новому, бесконтактные банкоматы и расследование ошибок Rail Baltica
Новости Латвии:
Стоит ли менять правила индексации пенсий, о чем давно идут разговоры? Министерство благосостояния ознакомило Комиссию Сейма по социальным и трудовым вопросам с предложениями, как по-новому могла бы проходить индексация. Были предложены две модели, сообщает Rus.LSM.
В банкоматах Swedbank по всей Латвии постепенно внедряется бесконтактная функция - теперь получить доступ к своим счетам и снимать деньги можно будет, не вставляя в банкомат физическую платежную карту.
Вопрос, который уже давно волнует общественность, побуждая высказывать различные, даже неправдоподобные, версии произошедшего: почему, несмотря на интенсивные поиски с использованием новейших технологий, не удается найти двух самых разыскиваемых людей за последний год - убийцу Леона Русиньша и пропавшую мать Анну Янсоне. По данным полиции, они ищут их останки. Но леса Латвии - это не непроходимые джунгли Амазонки или сибирская тайга, куда никогда не ступала нога человека, и человеческое тело - не иголка в стоге сена. Поиски идут в правильном направлении?
В четверг, 13 июня, Рижский городской суд удовлетворил иск владельцев квартир пострадавшего в результате взрыва газа в Агенскалнсе в конце 2020 года жилого дома к Рижской думе о восстановлении здания.
Срок работы комиссии составляет шесть месяцев. Сейму еще предстоит принять решение об утверждении состава парламентской комиссии.
Латвийские депутаты в Европарламенте будут получать 10 377 евро в месяц до уплаты налогов, а также различные надбавки, свидетельствует информация на сайте Европарламента.
За рубежом:
В конце мая в Центральной Эстонии полицейский, чтобы остановить несовершеннолетних на угнанной машине, выстрелил из своего табельного оружия четыре раза. В машину он попал дважды. В результате инцидента никто не пострадал.
Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии.
Под давлением германских компаний Евросоюз отложил вопрос о повышении пошлин на китайские электромобили до 4 июля. Пекин пригрозил Брюсселю ответными мерами в случае введения штрафных пошлин.
Лидеры семи богатых западных демократий слетаются в Италию на саммит "Большой семерки", чтобы через 840 дней после вторжения России в Украину решить наконец, как использовать замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных накоплений на помощь Украине в отражении агрессии Кремля.
Интересное чтиво:
Работа диспетчера контакт-центра единого номера экстренного вызова 112 - это не только ответы на телефонные звонки и внесение данных в систему, но и столкновение с ситуациями, когда, не находясь рядом, можно помочь в критических ситуациях. Это ситуации, которые остаются в памяти на всю жизнь. Об одной из них рассказывается на сайте контактного центра единого номера экстренной помощи 112.lv.
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