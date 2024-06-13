Главное за 13 июня Индексация пенсий по-новому, бесконтактные банкоматы и расследование ошибок Rail Baltica

Срок работы комиссии составляет шесть месяцев. Сейму еще предстоит принять решение об утверждении состава парламентской комиссии.

Латвийские депутаты в Европарламенте будут получать 10 377 евро в месяц до уплаты налогов, а также различные надбавки, свидетельствует информация на сайте Европарламента.

За рубежом:

В конце мая в Центральной Эстонии полицейский, чтобы остановить несовершеннолетних на угнанной машине, выстрелил из своего табельного оружия четыре раза. В машину он попал дважды. В результате инцидента никто не пострадал.

Помехи в работе спутниковой навигации GPS не позволили самолету Finnair осуществить посадку в Северной Карелии. Из-за инцидента на работу не попала депутат парламента Финляндии, которая участвует в обсуждении допуска военных США на объекты финской армии.

Под давлением германских компаний Евросоюз отложил вопрос о повышении пошлин на китайские электромобили до 4 июля. Пекин пригрозил Брюсселю ответными мерами в случае введения штрафных пошлин.

Лидеры семи богатых западных демократий слетаются в Италию на саммит "Большой семерки", чтобы через 840 дней после вторжения России в Украину решить наконец, как использовать замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных накоплений на помощь Украине в отражении агрессии Кремля.

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