Брат Михала Анджей посетил могилу своих родителей в День матери. Под свечой он заметил нечто необычное - блокнотный лист, сложенный в четыре раза. Вероятно, кто-то оставил его там недавно, потому что несколькими днями ранее, когда Анджей приходил на кладбище, его там не было.

На листке синей ручкой крупными буквами было написано "Михал", а рядом - чужое имя, фамилия и название города. И больше ничего. Таинственная записка была передана в полицию, которая расследовала пропажу Михала как убийство.

Семья Михала больше не верит, что он пропал. Они полагают, что произошло убийство. Между тем загадочный лист бумаги вызывает множество вопросов.

Полиция определит, есть ли на записке отпечатки пальцев, чтобы идентифицировать человека, оставившего ее. Это также может стать важным ключом к дальнейшему расследованию случившегося.

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