На курорте в Мексике в кубле погиб мужчина. Его жена серьезно пострадала

43-летний мужчина, которого власти опознали только как Хорхе Г. из Эль-Пасо, штат Техас, погиб, а его супруга Лизетт З. получила опасные для жизни травмы.

Лизетт З. была доставлена ​​в США, ее состояние критическое, сообщила телекомпания. Женщина получила ожоги, что свидетельствует о том, что она пострадала от удара током.

Свидетельница, знавшая пару, сказала, что видела их кубле на открытом воздухе, но ни один из них не пошевелился. Женщина немедленно вызвала скорую медицинскую помощь.

Причина смерти мужчины пока официально не названа, сообщает El Paso Times. В настоящее время идет расследование инцидента.

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