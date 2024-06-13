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На курорте в Мексике в кубле погиб мужчина. Его жена серьезно пострадала

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Кубл. Иллюстративное фото
Кубл. Иллюстративное фото Фото: Halfpoint/Shutterstock

Турист из США трагически погиб во вторник, 11 июня, отдыхая в кубле на частном курорте в Мексике. Его жена серьезно пострадала. Власти полагают, что мужчина, вероятно, погиб из-за электричества от неисправного электроприбора, сообщают зарубежные СМИ.

43-летний мужчина, которого власти опознали только как Хорхе Г. из Эль-Пасо, штат Техас, погиб, а его супруга Лизетт З. получила опасные для жизни травмы.

Лизетт З. была доставлена ​​в США, ее состояние критическое, сообщила телекомпания. Женщина получила ожоги, что свидетельствует о том, что она пострадала от удара током.

Свидетельница, знавшая пару, сказала, что видела их кубле на открытом воздухе, но ни один из них не пошевелился. Женщина немедленно вызвала скорую медицинскую помощь.

Причина смерти мужчины пока официально не названа, сообщает El Paso Times. В настоящее время идет расследование инцидента.

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