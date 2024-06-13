Ребенок отказывается покидать горящий дом под Ригой. Разговор, который на всю жизнь запомнит диспетчер 112

Прямые телефоны служб и учреждений

Здоровье

Служба неотложной медицинской помощи - 113.

Круглосуточный справочный телефон службы медицинской помощи - 67 33 77 50, чтобы самые близкие могли узнать, в какую больницу медики доставили пострадавшего.

Телефон консультации семейных врачей - 66 01 60 01 для получения медицинской консультации в случае внезапного заболевания и легких травм (в будние дни с 17:00 до 8:00; в выходные и праздничные дни - круглосуточно).

Единственный в Латвии специализированный токсикологический информационный центр "Информационный центр отравлений и лекарственных средств" - 67 04 24 73 (работает 24 часа в сутки, включая выходные и праздничные дни).

Государственная полиция

Информационный телефон - 67 07 53 33 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30).

Если ребенок пропал в Латвии или в одной из стран-членов Европейского союза, об этом необходимо сообщить по бесплатному номеру телефона 11 60 00 (работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни).

Преступность и насилие

Бесплатный номер телефона - 11 60 06. Если вы пострадали от преступления, являетесь родственником потерпевшего, были свидетелем преступления или были втянуты в преступление, позвонив по этому номеру телефона, вы получите поддержку и информацию.

Единый бесплатный кризисный номер телефона для получения психоэмоциональной поддержки в кризисной ситуации - 11 61 23.

Утечка газа

Аварийная служба Gaso - 114.

Экологические нарушения

Информационный телефон Госэкослужбы - 67 08 42 00 (работает по будням с 8:30 до 18:00) для консультаций и ответов на вопросы об услугах Госэкослужбы.

Телефон для сообщения об экологических нарушениях - 26 33 88 00.

Отдых на воде - в море

Морской поисково-спасательный координационный центр - 115. Если на воде, во время купания произошел несчастный случай или ваш близкий человек не вернулся с отдыха на воде - сообщите об этом!