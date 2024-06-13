Работа диспетчера контакт-центра единого номера экстренного вызова 112 - это не только ответы на телефонные звонки и внесение данных в систему, но и столкновение с ситуациями, когда, не находясь рядом, можно помочь в критических ситуациях. Это ситуации, которые остаются в памяти на всю жизнь. Об одной из них рассказывается на сайте контактного центра единого номера экстренной помощи 112.lv.
Ребенок отказывается покидать горящий дом под Ригой. Разговор, который на всю жизнь запомнит диспетчер 112
"Было чуть за полночь, когда в контакт-центре 112 Рижского региона раздался звонок и на него ответила диспетчер Мадара: "Спасательная служба!". На другом конце связи находился отчаявшийся и плачущий ребенок, чья комната была полна дыма из-за пожара в доме.
Это не обычный звонок - каждое слово, интонация, заданный вопрос и принятое решение могут иметь цену жизни!
Диспетчер Мадара старается говорить спокойным голосом, чтобы как можно быстрее узнать информацию, необходимую для того, чтобы экстренные службы могли отправиться на помощь. Горит двухэтажный жилой дом, на первом этаже находится ребенок, на втором - другие члены семьи. Понимая, что ребенок все еще дома, Мадара знает, что она должна сделать все, чтобы разговор не прекратился и она смогла убедить ребенка в необходимости выйти на улицу - чтобы спастись.
Диспетчер фиксирует информацию и передает ее пожарным и спасателям, но при этом она также пытается уговорить ребенка выйти из охваченного огнем дома, но он отказывается это сделать, так как там же есть и домашние животные.
Ребенок плачет, отчаянно умоляя спасти его питомцев, но Мадара терпеливо и спокойно пытается уговорить его спастись самому. Конечно, голос Мадары звучит спокойно, но в этом звонке трудно сохранять спокойствие. В доме отключилось электричество. Крики ребенка и мольбы спасти его животных продолжаются. Мадара терпеливо объясняет, что нужно выйти на улицу.
Наконец... Наконец-то ребенок выходит из дома.
В течение всего разговора диспетчер параллельно работает над отправкой необходимых ресурсов на место происшествия. Ребенок на улице, но он все еще беспокоится о домашних животных, оставшихся дома. Диспетчер продолжает свою работу, целенаправленно утешает ребенка, уговаривает его не возвращаться в дом. Это секунды и минуты, но в то же время они кажутся бесконечными.
Ребенок сообщает Мадаре, что помощь прибыла. Она говорит, чтобы он шел к пожарным и рассказал о тех, кто остался дома.
Конец разговора. Нет времени на раздумья, Мадаре нужно отвечать на звонки".
На единый номер экстренного вызова 112 необходимо звонить в случаях, когда существует опасность для жизни, здоровья, безопасности, окружающей среды или имущества.
Таких как пожар.
Когда нужна неотложная медицинская помощь: человек без сознания, дыхание останавливается или возникают внезапные проблемы с дыханием, тяжелые травмы или сильное опасное для жизни кровотечение, признаки сердечного приступа, такие как внезапная боль за грудиной, признаки инсульта, такие как внезапная слабость в одной стороне тела, другие ситуации, угрожающие жизни и здоровью, когда минуты имеют решающее значение для оказания помощи.
Когда нужна помощь полиции: угроза общественному порядку, преступление, запах газа, произошел несчастный случай и т. д.
Прямые телефоны служб и учреждений
Здоровье
Служба неотложной медицинской помощи - 113.
Круглосуточный справочный телефон службы медицинской помощи - 67 33 77 50, чтобы самые близкие могли узнать, в какую больницу медики доставили пострадавшего.
Телефон консультации семейных врачей - 66 01 60 01 для получения медицинской консультации в случае внезапного заболевания и легких травм (в будние дни с 17:00 до 8:00; в выходные и праздничные дни - круглосуточно).
Единственный в Латвии специализированный токсикологический информационный центр "Информационный центр отравлений и лекарственных средств" - 67 04 24 73 (работает 24 часа в сутки, включая выходные и праздничные дни).
Государственная полиция
Информационный телефон - 67 07 53 33 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30).
Если ребенок пропал в Латвии или в одной из стран-членов Европейского союза, об этом необходимо сообщить по бесплатному номеру телефона 11 60 00 (работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни).
Преступность и насилие
Бесплатный номер телефона - 11 60 06. Если вы пострадали от преступления, являетесь родственником потерпевшего, были свидетелем преступления или были втянуты в преступление, позвонив по этому номеру телефона, вы получите поддержку и информацию.
Единый бесплатный кризисный номер телефона для получения психоэмоциональной поддержки в кризисной ситуации - 11 61 23.
Утечка газа
Аварийная служба Gaso - 114.
Экологические нарушения
Информационный телефон Госэкослужбы - 67 08 42 00 (работает по будням с 8:30 до 18:00) для консультаций и ответов на вопросы об услугах Госэкослужбы.
Телефон для сообщения об экологических нарушениях - 26 33 88 00.
Отдых на воде - в море
Морской поисково-спасательный координационный центр - 115. Если на воде, во время купания произошел несчастный случай или ваш близкий человек не вернулся с отдыха на воде - сообщите об этом!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!