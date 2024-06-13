Минфин призывает сделать безопасность единственным приоритетным направлением

В докладе Минфина говорится, что по программе стабильности Латвии на 2024-2028 годы прогнозируется отрицательное фискальное пространство в 2025 году в размере 0,6% от внутреннего валового продукта (ВВП), или минус 279,5 млн евро, в 2026 году - 0,1% ВВП (-67,8 млн евро), в 2027 году - 0,2% ВВП (-77,8 млн евро).

Положительное фискальное пространство предусмотрено в 2028 году в размере 0,02% ВВП, или 10,4 млн евро, без учета возможного дополнительного финансирования расходов на разовые мероприятия, которые в любом случае в 2025 году не могут превысить 222,7 млн евро.

На заседании 30 апреля Кабмин поручил Минфину подготовить и министру финансов до 12 сентября внести на рассмотрение правительства в качестве сопровождающего бюджет законопроекта поправки к закону о фискальной дисциплине, увеличивающие максимально допустимый структурный дефицит с 0,5% ВВП до 1% ВВП.

При принятии такого решения фискальное пространство существенно улучшится, сказано в докладе Минфина.

Правда, в 2025 году оно остается отрицательным, составив минус 56,8 млн евро, но в последующие годы станет положительным: в 2026 году составит 153 млн евро, в 2027 году - уже 168,6 млн евро и в 2028 году - 269,3 млн евро. Однако в этом случае дополнительные разовые мероприятия невозможно профинансировать, отмечает Минфин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!