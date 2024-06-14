ФОТО И ВИДЕО В Риге проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида

Сегодня в Риге проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
14 июня 1941 года советскими властями за одну ночь из Латвии было депортировано почти 16 000 человек.
В память о тех событиях на железнодорожной станции Шкиротава сегодня в 10:00 прошла минута памяти жертв коммунистического геноцида с участием общества политически репрессированных Латгальского предместья, фольклорного ансамбля Vilkači и представителей самоуправления.
Видео: В Риге проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида
В 12:00 у мемориала возле Музея оккупации состоялась минута памяти и возложение цветов. В мероприятии приняли участие представители Латвийского общества политически репрессированных, государственные должностные лица и представители Рижской думы. После мероприятия состоялось шествие и возложение цветов к памятнику Свободы.
Еще одна памятная церемония пройдет в 15:00 на железнодорожной станции Торнякалнс. В ней примут участие члены клуба политически репрессированных Курземского района и должностные лица самоуправления.
Также в день памяти жертв коммунистического геноцида в столице пройдут концерты, а в Домском соборе прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрея Эглитиса "Боже, земля твоя горит!".
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