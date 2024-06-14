Как война в Украине изменила рынок суррогатного материнства

По данным международной группы Growing Families, женщины из центральноазиатских республик уже составляют около 70% от общего числа суррогатных матерей в Грузии.

Это объясняется несколькими факторами. Помогают налаженные еще до войны рабочие контакты и каналы между клиниками в бывших советских республиках. А предлагаемые гонорары в несколько раз превышают доступный многим женщинам годовой заработок в этих республиках.

суррогатное материнство Фото: BBC

Сложность заключается в том, что само по себе суррогатное материнство воспринимается в этих странах, мягко говоря, неоднозначно. В формально светских республиках большинство населения относит себя к последователям ислама.

Алина говорит, что ей «все равно, кто что подумает и скажет»: «Я этого не стесняюсь, мои близкие и родные в курсе, что я участвую в такой программе». Но при этом она попросила нас не показывать ее лицо и не называть настоящего имени.

«У нас менталитет такой — непредсказуемый. Я это делаю в целях безопасности, если другие люди увидят меня где-то на улице и узнают, я не знаю, как они себя поведут… Я боюсь физической расправы от незнакомых мне людей», — объясняет Алина.

Ислам и суррогаты

эмбрионы Фото: BBC