Мир в Украине обсудят в Швейцарии без России. Чего ждать?

В чем риски для Украины

Стремясь добиться максимального представительства, Украина пошла на значительные уступки. Главные вопросы - окончание войны и вывод российских войск с территории Украины - вынесены за скобки. Из десяти пунктов "формулы Зеленского" на тематических сессиях обсудят три: продовольственную безопасность и как ее часть - свободу судоходства в Черном море, ядерную безопасность (речь об украинских АЭС, в том числе Запорожской, которая находится на оккупированной РФ территории), а также "гуманитарные аспекты", включая обмен военнопленными.

Зеленский и Шольц в Берлине, июнь 2024 Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

В Украине не ожидают от саммита прорыва, многие эксперты сомневаются, что он станет шагом к реальному миру. "На саммите в Швейцарии не будет принято решения, которое как-то остановит войну", - отметил в видеоподкасте DW "Геофактор" киевский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. "Там соберутся десятки стран, и если будет цифра 100, то Украина сможет сказать - большинство мирового сообщества готово обсуждать мирный план Владимира Зеленского. Это потолок, больше ничего". По словам Магды, согласовать среди стран с разными интересами заявление об окончании войны Киеву будет трудно.