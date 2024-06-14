Главное за 14 июня Даугавпилчане против российских "СМИ", инцидент в аэропорту и "формула мира" от Путина

Небольшая пластиковая коробочка с экраном и антеннами, помещающаяся в одной руке. Простое, недорогое и надежное изделие с забавным названием вызвало ажиотаж среди украинских военных, которые во что бы то ни стало стараются купить его перед тем, как отправиться на фронт.

Бывший фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) переехала на постоянное место жительства в Россию. Об этом она сообщила в интервью латвийскому журналисту Андрею Мамыкину, который также ранее уехал жить в Россию.

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о том, что они думают о ходе реализации проекта Rail Baltica. Ответы смотрите на видео!

В нулевых в рижском районе Плявниеки популярным ночным заведением был клуб Faraons на улице Лубанас, 113c, с современно оформленными для тех лет танцплощадками, богатым ассортиментом напитков в нескольких барах и VIP-залами. TVNET+ поговорил с его техническим директором Евгением Пустохайловым, который работал там со дня основания и до самого закрытия.

Читатель Rus.Postimees Айвар утверждает, что после посещения автомойки Circle K в Эстонии на его автомобиле появились царапины и потертости. Представитель Circle K заявил, что щетки автомойки не могли нанести машине такие повреждения, пишет Rus.Postimees.

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