Скандал с Rail Baltica продолжается - на этот раз свое мнение высказали жители и гости столицы. Тем временем даугавпилчане пристыдили российские "СМИ" за вранье о концерте Лободы, Путин предложил свою "формулу мира" (которую раскритиковали даже Z-блогеры), а житель Эстонии раскритиковал автомойку на автозаправке Circle K. Об этих и других главных новостях уходящей пятницы, 14 июня, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 14 июня ⟩ Даугавпилчане против российских "СМИ", инцидент в аэропорту и "формула мира" от Путина
Новости Латвии:
Работа Рижского аэропорта в пятницу, 14 июня, была приостановлена на полчаса из-за подозрительного летающего объекта, сообщили агентству LЕТА в аэропорту.
Украинская певица Светлана Лобода выступала на Дне города Даугавпилса, который проходил 1 июня. Российские пропагандистские СМИ не упустили возможность поглумиться над певицей, но допустили множество фактических ошибок, на что им в комментариях указали жители и гости города.
Государственная полиция просит помощи в установлении личности семи человек, которые 2 июня 2024 года в 00:12 ехали на общественном автобусе №17А по улице Циетокшня в Даугавпилсе и пели песни, прославляющие военную агрессию и войну.
Ночь 12 июня для жителей Озолмуйжи в стороне Лимбажи прошла в тени тревожных эмоций и ощущения бессилия. Впечатляющее пламя начало охватывать несколько поселочных домов и сараев. В результате инцидента никто не пострадал, однако местные жители понесли серьезные убытки.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел РФ, назвал условия для прекращения боевых действий в Украине. На это отреагировали как Украина и страны запада, так и российские провоенные Z-блогеры.
Небольшая пластиковая коробочка с экраном и антеннами, помещающаяся в одной руке. Простое, недорогое и надежное изделие с забавным названием вызвало ажиотаж среди украинских военных, которые во что бы то ни стало стараются купить его перед тем, как отправиться на фронт.
Бывший фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) переехала на постоянное место жительства в Россию. Об этом она сообщила в интервью латвийскому журналисту Андрею Мамыкину, который также ранее уехал жить в Россию.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги о том, что они думают о ходе реализации проекта Rail Baltica. Ответы смотрите на видео!
В нулевых в рижском районе Плявниеки популярным ночным заведением был клуб Faraons на улице Лубанас, 113c, с современно оформленными для тех лет танцплощадками, богатым ассортиментом напитков в нескольких барах и VIP-залами. TVNET+ поговорил с его техническим директором Евгением Пустохайловым, который работал там со дня основания и до самого закрытия.
Читатель Rus.Postimees Айвар утверждает, что после посещения автомойки Circle K в Эстонии на его автомобиле появились царапины и потертости. Представитель Circle K заявил, что щетки автомойки не могли нанести машине такие повреждения, пишет Rus.Postimees.
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