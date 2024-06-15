"Мое лицо онемело от побоев". Что стало с афганками, посмевшими выступить против талибов

Закия видела, как некоторых протестующих запихнули в машину.

«Я сопротивлялась. Они выкручивали мне руки. Талибы тащили меня к машине, а соратницы по протесту пытались меня отбить», — рассказывает Закия.

Ей удалось сбежать, но то, что она увидела в тот день, навсегда вселило в нее ужас.

«Насилие происходило уже не за закрытыми дверями, оно происходило на улицах столицы, на глазах у всех», — говорит женщина.

Арестована и избита

Мариам (имя изменено) и 23-летняя студентка Парвана Эбраимхель Наджараби — одни из тех, кого задержали во время протестов после прихода талибов к власти.

Мариам — вдова и единственная кормилица своих детей. Она испугалась, что больше не сможет кормить семью после того, как талибы ограничили право женщин на работу.

Она вышла протестовать в декабре 2022 года. Когда протестующих начали хватать, она попыталась сбежать, но не смогла.

Это один из последних относительно многочисленных протестов в Кабуле, прошедший в апреле 2023 года. Каждый раз талибы реагируют на акции со все большей жестокостью Фото: Getty Images

«Меня выволокли из такси, обыскали и забрали мой телефон», — рассказывает Мариам.

Талибы потребовали его разблокировать, она отказалась, и тогда один из них так сильно ударил ее, что, как ей показалось, у нее лопнула барабанная перепонка.

После этого они изучили фотографии и видео в ее телефоне.