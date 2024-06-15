Комментируя вопрос о координации западной помощи Киеву, мюнхенская Süddeutsche Zeitung приветствует тот факт, что роль НАТО в этом процессе постоянно возрастает. Разрешить именно НАТО, а не армии США, координировать поддержку Украины - это правильный шаг, способствующий укреплению и самого альянса, пишет газета. Издание напоминает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг работает над созданием миссии для координации поставок военной помощи Украине, а также долгосрочного фонда поддержки ее обороноспособности. До сих пор координацией поставок вооружений занимались США в так называемом формате "Рамштайн". "Инициатива Столтенберга по усилению поддержки Украины, особенно по линии НАТО, является правильным способом борьбы с постоянными угрозами со стороны Москвы. Любое усиление и привлечение НАТО к поддержке Украины в конечном счете также способствует усилению эффекта сдерживания, который исходит от самого оборонного альянса. Несмотря на все фантазии о войне против Запада, распространяемые российской пропагандой, нападение на территорию альянса все равно было бы огромным риском для Москвы. Чем более конкретные задачи берет на себя НАТО, особенно в Восточной Европе, тем меньше вероятность того, что в какой-то момент России придет в голову идея проверить, насколько надежна поддержка членов альянса", - пишет Süddeutsche Zeitung.