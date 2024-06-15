Видео Жителей Старой Риги "терроризирует" громкая реклама туристических корабликов

Источником звука являются туристические катера, пришвартованные между Каменным и Вантовым мостами. А с помощью рупора кораблики приглашают на борт гостей города, намекая, что на борту есть еще и бар.

И звуковое сообщение повторяется каждую минуту, жалуются жители.

"Жить и работать под влиянием такой аудиорекламы забавно. Мы знаем о местоположении и шуме транспорта, но это не так мешает, как одно и то же сообщение, воспроизводимое снова и снова. К сожалению, похоже, что у всех не хватает рук или нет мотивации решить проблему", - сказала Ренате.

Другой житель - Марис - подчеркивает, что "аудиореклама с корабликов "Лиепая" и "Елгава" создает совершенно унижающее впечатление о городе, а ломаный английский создает впечатление, что мы находимся в стране третьего мира, а не в современной европейской столице". Действительно ли это единственный выход для нас - переехать из центра Риги?"

Капитан кораблика Илья, к которому обратилось Bez Tabu, считает, что владелец конкурирующего судна делает все, чтобы отобрать клиентов. Капитан также не считает, что воспроизводимый звук может кого-либо побеспокоить.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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