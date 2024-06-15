Видео Опасная улица, где рижане каждый день рискуют жизнью: дума не торопится с решением

Около 1600 сотрудников предприятий работают на улице Гранита в Риге, более половины из них добираются туда на общественном транспорте. Люди объединились в общественную инициативу под названием "Безопасная улица Гранита" (Droša Granīta iela), сообщает программа Bez Tabu.
"На всей улице Гранита от начала и до конца нет ни одного пешеходного перехода, не говоря уже о том, что здесь нет тротуара или велосипедной дорожки.
Здесь еще опаснее в темное время суток, потому что нет освещения. Здесь произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого пострадала одна из сотрудниц предприятия - ее лечили семь месяцев и, к сожалению, последствия ощущаются до сих пор", - рассказывает представитель авторов инициативы "Безопасная улица Гранита" Катрина Рабкевича.
"С 2016 года мы говорим с Рижской думой, но получаем лишь отписки о том, что есть другие приоритеты, нехватки средств и того, что движение транспорта недостаточно интенсивное, а количество пешеходов слишком мало", - продолжила она.
На этот раз люди настроены решительно: они не сдадутся, пока не будет предложено решение.
"Мы хотим, чтобы здесь было установлено хотя бы несколько пешеходных переходов, что, на мой взгляд, вполне логичное и нормальное требование, поскольку оно не требует огромных финансовых вложений. Второе, чего нам бы хотелось, - начать, наконец, ухаживать за этой улицей, подрезать на ней деревья и кусты, потому что она на ней плохая видимость, это опасно для тех же водителей", - говорит Рабкевича.
С этим согласны и подошедшие пешеходы - они чувствуют опасность, когда им приходится переходить улицу Гранита.
Янис Ванкс, руководитель "Школы безопасного вождения", говорит, что если организована автобусная остановка, то у людей должна быть возможность безопасно добраться до нее.
Кроме того, нужно учитывать, что людям пожилого возраста или с ограниченной подвижностью еще сложнее переходить улицу с таким интенсивным движением, как на улице Гранита, где курсируют не только легковые, но и тяжелые автомобили.
Способ перехода дороги, который сейчас возможен на улице Гранита, небезопасен ни для кого - здесь хорошим решением будет пешеходный переход. Более того, поскольку ситуация меняется в зависимости от сезона, сейчас перейти улицу проще, потому что асфальт сухой, а дни длиннее.
Андрей Уртанс, глава Управления инфраструктуры сообщения из Департамента внешней среды и мобильности РД заявил: "Заказан проект строительства, который предусматривает пешеходную и велосипедную инфраструктуру, а также освещение. Правила дорожного движения определяют, как передвигаться даже по улицам без пешеходной инфраструктуры. По улице можно двигаться, можно ее пересечь. Это нужно делать осторожно".
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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