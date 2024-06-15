Видео Опасная улица, где рижане каждый день рискуют жизнью: дума не торопится с решением

"На всей улице Гранита от начала и до конца нет ни одного пешеходного перехода, не говоря уже о том, что здесь нет тротуара или велосипедной дорожки.

Здесь еще опаснее в темное время суток, потому что нет освещения. Здесь произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, из-за которого пострадала одна из сотрудниц предприятия - ее лечили семь месяцев и, к сожалению, последствия ощущаются до сих пор", - рассказывает представитель авторов инициативы "Безопасная улица Гранита" Катрина Рабкевича.

"С 2016 года мы говорим с Рижской думой, но получаем лишь отписки о том, что есть другие приоритеты, нехватки средств и того, что движение транспорта недостаточно интенсивное, а количество пешеходов слишком мало", - продолжила она.

На этот раз люди настроены решительно: они не сдадутся, пока не будет предложено решение.