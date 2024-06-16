В Эстонии владелица магазина стала жертвой обмана и призывает других к бдительности

Владелица магазина хуторской продукции в Сууре-Яани Валве Линдла с 1996 года продает свои товары на ярмарках и мероприятиях, но ни разу не сталкивалась с фальшивыми деньгами. В минувшие выходные в Пярну на Grillfest ей заплатили фальшивой купюрой в 50 евро. То, что она стала жертвой обмана, она поняла позже, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: София Солдатенко
Валве Линдла продавала на Grillfest колбасу, ветчину, чеснок, лук и домашние пироги. В 23:30 праздник был в самом разгаре, на сцене гремела музыка. "Уже было темно, народу было много. Я почувствовала, что деньги странно мягкие, но многие вытаскивают скомканные деньги из кармана, поэтому я не акцентировала на этом внимание", - вспоминает она.