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В Эстонии владелица магазина стала жертвой обмана и призывает других к бдительности

Эгон Вальдару rus.postimees.ee
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Фальшивые 50 евро.
Фальшивые 50 евро. Фото: Erakogu

Владелица магазина хуторской продукции в Сууре-Яани Валве Линдла с 1996 года продает свои товары на ярмарках и мероприятиях, но ни разу не сталкивалась с фальшивыми деньгами. В минувшие выходные в Пярну на Grillfest ей заплатили фальшивой купюрой в 50 евро. То, что она стала жертвой обмана, она поняла позже, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: София Солдатенко

Валве Линдла продавала на Grillfest колбасу, ветчину, чеснок, лук и домашние пироги. В 23:30 праздник был в самом разгаре, на сцене гремела музыка. "Уже было темно, народу было много. Я почувствовала, что деньги странно мягкие, но многие вытаскивают скомканные деньги из кармана, поэтому я не акцентировала на этом внимание", - вспоминает она.

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