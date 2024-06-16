В возрасте 100 лет умер выдающийся актер Янис Кубилис

Прощание с артистом состоится в Белом зале Латвийского национального театра 21 июня с 12:00 до 13:00.

Кубилис родился 24 июля 1923 года в Нерете.

Кубилис сыграл в общей сложности около 140 ролей как в фильмах, так и на сцене. Снимался также в нескольких фильмах Рижской киностудии.

В 2005 году получил награду Spēlmaņu nakts за пожизненный вклад в театральное искусство.

TVNET GRUPA выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Кубилиса, а также любителям таланта актера.

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