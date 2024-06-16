В возрасте 100 лет умер выдающийся актер Янис Кубилис

Умер актер Янис Кубилис, сообщает Национальный театр.
Прощание с артистом состоится в Белом зале Латвийского национального театра 21 июня с 12:00 до 13:00.
Кубилис родился 24 июля 1923 года в Нерете.
Кубилис сыграл в общей сложности около 140 ролей как в фильмах, так и на сцене. Снимался также в нескольких фильмах Рижской киностудии.
В 2005 году получил награду Spēlmaņu nakts за пожизненный вклад в театральное искусство.
TVNET GRUPA выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Кубилиса, а также любителям таланта актера.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!