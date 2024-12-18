Современные родители активно ищут варианты угощений для детей, которые сочетали бы в себе пользу и радость. С учетом того, что традиционные сладости, такие как разноцветные желейные конфеты и леденцы, быстро повышают уровень сахара в крови, что вредно, и не содержат ценных для здоровья веществ, все больше специалистов рекомендуют выбирать полезные альтернативы. Чем же заменить конфеты, чтобы ребенок не потерял ощущение праздника и не чувствовал себя "не таким", как его друзья?
Топ полезных альтернатив конфетам для детей
Говоря о здоровье детей, важно понимать, что именно питание считается ключевым негенетическим фактором развития в течение первых тысячи дней от рождения.
Если говорить об относительной полезности/вредности сладостей, то разноцветные желейные конфеты и леденцы являются сладостями, которые моментально всасываются в кровь, сразу же повышая уровень глюкозы в крови, потому они и неполезны. "В этом плане печенье, пирожные или шоколад - чуть лучше, так как медленнее повышают уровень глюкозы в крови, но в них также много вредностей, например, гидрогенизированных жиров, да и в целом количество жиров и сахара в них очень высоко, - поясняет Евгения Янсоне, специалист по питанию. - У вафель с прослойками крема, например, очень плохая репутация, поскольку состав крема в основном ужасный".
"То, что начинается со слов "только сегодня, только на праздник", имеет свойство прочно входить в нашу жизнь и оставаться в ней навсегда, поэтому даже на праздники я рекомендую отдавать предпочтение здоровым альтернативам, тем более что в них нет недостатка", - добавляет эксперт.
ТОП полезных альтернатив обычным сладостям:
- Свежие фрукты и ягоды - кажется, очень банально и неинтересно, но по большому счету это и есть лучший десерт
- Черный шоколад с орехами
- Пастила и сухофрукты
- Качественное печенье (из овсяных хлопьев, с жидкими маслами в составе, например, оливковым, рапсовым, подсолнечным, где поменьше сахара - смотреть этикетку)
- Желейная пастила с полезными нутриентами - и вкусно, и полезно;
- Жевательные витаминки
"Говоря о полезных угощениях для детей, мне очень хочется обратить внимание на приготовление сладостей дома. Это и классное, объединяющее времяпровождение, и полезная альтернатива уже готовым магазинным вариантам", - отмечает эксперт по питанию.
Сладости, приготовленные дома, при условии контроля качества и количества ингредиентов, которые мы используем, - лучше покупных. Рекомендуется отдавать предпочтение овсяным хлопьям, муке из спельты, цельнозерновой муке для печенья, а в булочки или пироги добавлять тыквенное, морковное или яблочное пюре. "Или хотя бы просто класть чуть меньше сахара, использовать качественное масло, шоколад", - советует Е. Янсоне.
Отдельно хочется рассмотреть такую альтернативу детским сладостям, как желейная пастила с омега-3: выбор очень непривычный, но зато полезный для здоровья. Дело в том, что она приятна на вкус, а дети любят яркие цвета и текстуру желе. Входящие в состав омега-3 жирные кислоты, особенно DHA и EPA, не только способствуют развитию мозга и зрения, но и помогают регулировать эмоциональное состояние и улучшают когнитивные функции и иммунитет детей, что делает эту пастилу идеальной альтернативой конфетам.
"Латвийцы очень мало информированы о пользе омега-3, особенно для детей. А ведь DHA и EPA активно участвуют не только в развитии мозга, но и в процессах, обеспечивающих нормальную работу нервной системы. DHA положительно влияет на способность детей запоминать и усваивать новую информацию, улучшает способность удерживать внимание и концентрироваться. Омега-3 поддерживают работу нейротрансмиттерных систем (например, серотониновую и допаминовую), которые отвечают за регуляцию эмоций и поведения, помогая детям лучше управлять стрессом и эмоциональными реакциями. Есть исследования, показывающие, что лечение омега-3 улучшает навыки чтения у детей с низкими начальными навыками чтения. Также, помимо когнитивных функций, DHA важна для развития зрительной системы, так как она концентрируется в сетчатке глаз, - поясняет специалист по питанию, добавляя, что правильный выбор сладостей для детей поможет совместить удовольствие с заботой о здоровье.
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