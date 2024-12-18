Топ полезных альтернатив конфетам для детей

"Латвийцы очень мало информированы о пользе омега-3, особенно для детей. А ведь DHA и EPA активно участвуют не только в развитии мозга, но и в процессах, обеспечивающих нормальную работу нервной системы. DHA положительно влияет на способность детей запоминать и усваивать новую информацию, улучшает способность удерживать внимание и концентрироваться. Омега-3 поддерживают работу нейротрансмиттерных систем (например, серотониновую и допаминовую), которые отвечают за регуляцию эмоций и поведения, помогая детям лучше управлять стрессом и эмоциональными реакциями. Есть исследования, показывающие, что лечение омега-3 улучшает навыки чтения у детей с низкими начальными навыками чтения. Также, помимо когнитивных функций, DHA важна для развития зрительной системы, так как она концентрируется в сетчатке глаз, - поясняет специалист по питанию, добавляя, что правильный выбор сладостей для детей поможет совместить удовольствие с заботой о здоровье.