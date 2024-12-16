В воскресенье, 15 декабря, в прямом эфире из Земгальского олимпийского центра был объявлен победитель первого сезона шоу Ir talants! ("Это талант!").
Стал известен победитель шоу Ir talants!
Зрители решили, что победителем шоу стал музыкант Мариус Гренцис: он получил в общей сложности 7659 голосов.
Видео: Финальное выступление победителя
За победу в финале боролись украинский дуэт Elmaks, певец Георгс Рукманис-Почс, танцевальный коллектив House of Berries, певец Янис Ругайс, музыкант Резия Анна Ясевича и воздушная акробатка из Украины Анастасия Горбацевич, а также певица Elly Bert, певец Артем Феско и группа поддержки Fierce Phoenix Athletics.
Победитель определялся зрительским голосованием. Обладатель первого места получил денежный приз в размере 5000 евро.
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