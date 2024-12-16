Стал известен победитель шоу Ir talants!

Зрители решили, что победителем шоу стал музыкант Мариус Гренцис: он получил в общей сложности 7659 голосов.

Видео: Финальное выступление победителя

За победу в финале боролись украинский дуэт Elmaks, певец Георгс Рукманис-Почс, танцевальный коллектив House of Berries, певец Янис Ругайс, музыкант Резия Анна Ясевича и воздушная акробатка из Украины Анастасия Горбацевич, а также певица Elly Bert, певец Артем Феско и группа поддержки Fierce Phoenix Athletics.

Победитель определялся зрительским голосованием. Обладатель первого места получил денежный приз в размере 5000 евро.

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