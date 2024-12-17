Седокова попала в больницу и находится под капельницей

17 декабря стало известно о том, что экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством - он был найден мертвым в подъезде московского дома.

Утром Седокова опубликовала видео в Instagram и сообщила, что "последнее время жила в аду, а теперь ее главная задача - чтобы о смерти бывшего мужа не узнал ее младший сын Гектор".

Позже певица опубликовала еще одно видео - из больницы. В кадре Седокова находится под капельницей, ничего не говорит, а лишь плачет. В данный момент комментарии в ее Instagram закрыты.

"Анну госпитализировали в больницу по рекомендации невролога из-за плохого самочувствия", - рассказала "Осторожно, новости" PR-директор Седоковой.

Ранее сообщалось, что 9 декабря этого года суд официально расторг брак Тиммы и Седоковой. Пара рассталась полюбовно, без споров и раздела имущества.

16 декабря Седокова отметила свое 42-летие. В этот день Тимма опубликовал в Instagram сториз, которое посвятил своей любимой - российской певице Анне Седоковой.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены Анны Седоковой и просьба позвонить ей.

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