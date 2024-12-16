Приближаются праздники, и самое время вспомнить старые рецепты. Ими делится латышская хозяйка Бригита Пуриня, которая очень вкусно готовит, накрывая праздничный стол для всей семьи.

Бригита Пуриня - хозяйка с большой буквы. Она участница 8-го сезона программы "Настоящая латышская хозяйка", соучредитель ассоциации местных фермеров, ремесленников, поваров и кондитеров Slow food Straupe и энтузиаст кулинарии. Активна в социальных сетях и уважает латвийские продукты и блюда, имея в запасе рецепты как ежедневных, так и праздничных блюд.

Рождество в семье Бригиты невозможно представить без серого гороха с беконом, тушеной капусты, запеченного картофеля с тмином и буженины. И она делится рецептами.