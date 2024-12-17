В этом году благотворительный марафон Dod pieci! ("Дай пять!") собирает средства для помощи людям с тяжелыми заболеваниями. Часто такие пациенты нуждаются в срочной помощи, но государство может не оплатить лечение, рекомендованное врачами. Чтобы получить поддержку, им приходится проходить сложный и длительный процесс. Как добиться компенсации за лекарства или лечение за границей, выяснял портал LSM+.
Как получить компенсацию за лекарства и лечение за границей?
Индивидуальная компенсация
Индивидуальная компенсация чаще всего нужна пациентам с онкологией или редкими болезнями, но может быть назначена и при других заболеваниях. Решение о необходимости таких мер принимает врач, основываясь на состоянии пациента.
Компенсация возможна в следующих случаях:
- Если диагноз не подпадает под государственные компенсации, но конкретное лекарство, которое отсутствует, жизненно необходимо;
- Диагноз компенсируется, но необходимых препаратов или устройств в списке нет;
- Существующие препараты или устройства оказались неэффективны или противопоказаны.
Как подать заявление?
Для получения компенсации нужно подать заявление в Национальную службу здоровья (NVD), приложив заключение консилиума врачей. Это заключение должно включать диагноз, описание методов лечения и медицинские обоснования необходимости компенсации.
Лекарства и устройства назначают на курс лечения до 12 месяцев. Если требуется продление, то пациент должен подать новое заявление в NVD с решением консилиума врачей.
Размер компенсации зависит от диагноза и ситуации, а максимальная сумма на одного пациента составляет 30 тысяч евро в год.
Если лечение превышает эту сумму, пациент, его близкие или какие-либо спонсоры должны покрыть разницу.
В 2022 году компенсацию получили 749 пациентов, в 2023-м - 908, а до 5 декабря 2024 года - 948. Сумма на компенсации в 2024 году составила 4,54 млн евро по сравнению с 2,86 млн в 2023 году. До 5 декабря было подано 1218 заявлений, что говорит о высоком уровне отказов.
NVD отказывает в компенсации, если:
- Лекарства или устройства не включены в список для лечения данного диагноза;
- Бюджет на компенсации исчерпан;
- Решение консилиума не соответствует требованиям;
- Для лечения доступны другие препараты или устройства из списка;
- Выбор препаратов или устройств признан необоснованным;
- Лекарства продаются без рецепта;
- Оплата и использование препаратов регулируются другими нормативами;
- Государственное агентство лекарств не одобрило эти препараты или устройства для данного диагноза.
Лечение за границей
Если лечение по диагнозу финансируется государством, но его нельзя получить в Латвии, то пациент может лечиться за границей. Для этого NVD выдает форму S2, которая подтверждает оплату лечения за счет государства.
Для получения формы нужно подать заявление с заключением врачей, где обоснована необходимость лечения за границей. Форма дает право на медицинские услуги в странах ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, при этом пациент оплачивает сооплату, если она предусмотрена местными законами.
Основные условия для получения формы S2:
- Пациент должен быть застрахован в Латвии;
- Необходимая медицинская услуга должна входить в перечень оплачиваемых государством;
- В Латвии на момент подачи заявления нет медицинского учреждения, способного предоставить эту услугу;
- Услуга нужна для предотвращения серьезного ухудшения здоровья или угрозы жизни;
- Лечение не должно быть частью клинических исследований или основываться на экспериментальных методах.
Если пациент самостоятельно оплатил лечение без формы S2, то можно подать заявление на компенсацию, приложив документы, подтверждающие расходы и диагноз.
В таком случае возмещение расходов возможно только за услуги, которые финансируются из бюджета Латвии, и сумма возмещения рассчитывается по установленным тарифам, которые могут отличаться от фактической стоимости лечения.
NVD рекомендует заранее уточнить, будет ли услуга покрыта, и узнать ее тариф в Латвии. Без формы S2 расходы на лечение в Швейцарии и Великобритании не возмещаются.
В 2023 году было подано 119 запросов на форму S2, из которых 105 были подтверждены. До 10 декабря 2024 года поступило 119 запросов, из которых 112 одобрены, 4 еще рассматриваются, а 3 отклонены из-за отсутствия решения консилиума или необходимости другой формы.
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