Как получить компенсацию за лекарства и лечение за границей?

Если пациент самостоятельно оплатил лечение без формы S2, то можно подать заявление на компенсацию, приложив документы, подтверждающие расходы и диагноз.

В таком случае возмещение расходов возможно только за услуги, которые финансируются из бюджета Латвии, и сумма возмещения рассчитывается по установленным тарифам, которые могут отличаться от фактической стоимости лечения.

NVD рекомендует заранее уточнить, будет ли услуга покрыта, и узнать ее тариф в Латвии. Без формы S2 расходы на лечение в Швейцарии и Великобритании не возмещаются.

В 2023 году было подано 119 запросов на форму S2, из которых 105 были подтверждены. До 10 декабря 2024 года поступило 119 запросов, из которых 112 одобрены, 4 еще рассматриваются, а 3 отклонены из-за отсутствия решения консилиума или необходимости другой формы.

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