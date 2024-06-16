Фото Президент: Россия должна полностью вывести войска из Украины

15 и 16 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич принял участие в Саммите мира, который прошел в Швейцарии. Президент осудил агрессию России против Украины, подчеркнув, что Россия должна полностью вывести свои войска с территории Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
"Международное сообщество должно работать над всеобъемлющей дорожной картой для достижения мира. Однако Россия должна полностью вывести свои войска с территории Украины и восстановить территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - сказал он.
Президент также отметил глобальные последствия агрессии России против Украины, особенно в сфере продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарных вопросах.
В дискуссии о возвращении Россией пленных и вывезенных украинских детей, президент Латвии осудил целенаправленные депортации, проводимые Россией, и подчеркнул важность участия международного сообщества в содействии возвращению и психологической реабилитации насильно вывезенных Россией граждан Украины, особенно дети.
"Мы можем многое сделать через международные организации и наши двусторонние контакты. Но не менее важно, чтобы, когда мы вытаскиваем украинских детей из плена, они получали необходимую психологическую реабилитацию. Латвия открыла в Украине три центра поддержки, где женщинам и детям оказывают различные виды помощи. Мы призываем другие страны сделать то же самое", - сказал Ринкевич.
Президент также подчеркнул важность документирования российских преступлений и нарушений прав человека.
"Мы должны документировать все преступления и нарушения Женевской конвенции. Есть сообщения о том, что украинских юношей призывного возраста в России незаконно призывают в российскую армию. Мы должны решительно осудить подобные злоупотребления. Мы должны поддержать Международный уголовный суд в возвращении похищенных детей", - отметил президент Латвии.
Галерея: Эдгар Ринкевич на Саммите мира в Швейцарии
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