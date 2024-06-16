Фото Президент: Россия должна полностью вывести войска из Украины

"Мы можем многое сделать через международные организации и наши двусторонние контакты. Но не менее важно, чтобы, когда мы вытаскиваем украинских детей из плена, они получали необходимую психологическую реабилитацию. Латвия открыла в Украине три центра поддержки, где женщинам и детям оказывают различные виды помощи. Мы призываем другие страны сделать то же самое", - сказал Ринкевич.